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IL-2 Sturmovik: Korea 2025 г.
Симулятор, Авиация
5 1 оценка

Авторы авиасимулятора "Ил-2: Корея" показали новые скриншоты

butcher69
Новости

1С Game Studios порадовала фанатов авиасимуляторов новыми скриншотами и картой игры "Ил-2: Корея". На изображениях можно увидеть живописные пейзажи внутриигрового мира, от полей и гор до морских портов и оживленных городов.

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Разработчики обещают продвинутую физику, реалистичное освещение и потрясающие графические эффекты. "Ил-2: Корея" будет самой масштабной игрой в серии, с огромной картой площадью 440 км², где развернутся воздушные сражения.

Помимо захватывающих боев, игроков ждет виртуальный музей, посвященный Корейской войне. Здесь можно будет узнать об исторических событиях того времени, а также о технике, участвовавшей в боях.

Релиз "Ил-2: Корея" запланирован на 2025 год.

-1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mandalordek

это тот самый ил 2 2002 года?

3
Константин335

Зачем это когда есть Microsoft flight simulator

-5
Satty

вопрос из ранга: зачем, когда есть КС или Диабло

1