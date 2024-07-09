Авторы авиасимулятора "Ил-2: Корея" показали новые скриншоты

«Корея. Ил-2» представляет собой авиасимулятор, погружающий игрока в эпоху Корейской войны 1951-1953 годов. Это виртуальное пространство воссоздаёт ключевой момент в истории авиации, когда поршневые самолёты в последний раз массово применялись в боевых действиях, уступая место реактивной эре.

Действие игры разворачивается в северной части Корейского полуострова, где воздушные операции играли решающую роль в ходе конфликта. Игровой мир охватывает обширную территорию размером 440х440 км, детально воспроизводя ландшафт, инфраструктуру и стратегические объекты того времени. Благодаря новому графическому движку DirectX 12, игра предлагает высокий уровень визуальной достоверности: от физически точного распространения света в атмосфере до мельчайших деталей ландшафта и техники.

Ключевой особенностью игрового процесса является возможность управлять авиационным полком. Игрок не просто пилотирует отдельный самолёт, а принимает стратегические решения, распределяя ресурсы, планируя операции и командуя личным составом. Эта многоуровневая система управления позволяет прочувствовать всю сложность и ответственность военного командования.

В распоряжении игрока находится разнообразный парк авиатехники, включающий как реактивные, так и поршневые самолёты. Среди них — легендарные машины, такие как F-86A Sabre, МиГ-15бис, F-51D Mustang, F4U Corsair и штурмовик Ил-10. Каждый самолёт обладает уникальными характеристиками и требует особого подхода в управлении.

Что касается боевых задач, то они тут самые разные: от воздушных дуэлей и защиты стратегических объектов до массированных бомбардировок. Благодаря усовершенствованной системе моделирования, стали возможны масштабные воздушные операции с участием большого количества самолётов.

Также особое внимание уделено исторической достоверности. Игроки смогут участвовать в реконструкциях ключевых сражений Корейской войны, используя аутентичное вооружение и тактики того времени. Детально воссозданы не только самолёты, но и наземная техника, морские суда и пехотные подразделения, что создаёт полное погружение в атмосферу конфликта.