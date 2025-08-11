F-84E Thunderjet готов к бою - создатели "Корея. Ил-2" показали новую модель самолёта

Команда 1C Game Studios продолжает раскрывать подробности своего авиасимулятора «Корея. Ил-2». На этот раз внимание разработчиков привлёк легендарный американский истребитель F-84E Thunderjet, участвовавший в Корейской войне в декабре 1951 года.

Этот самолёт вооружён шестью пулемётами M3.50 Browning — четыре из них находятся в носовой части, а два расположены в корневых частях крыла. Подвесное вооружение размещается на двух центральных пилонах и четырёх подкрыльевых точках, включая возможность установки под законцовки крыла вместо топливных баков.

Максимальная боевая нагрузка Thunderjet достигает 2000 фунтов. Отдельно отмечается необычный вариант с использованием специальных адаптеров, благодаря которым истребитель мог нести до 32 ракет калибра 127 мм.

Разработчики уже показали серию детализированных скриншотов внешнего вида самолёта, доступных на официальном сайте il2-korea.ru. Это очередное подтверждение стремления студии создать аутентичный и глубокий авиасимулятор с разнообразием боевых машин и исторической точностью.