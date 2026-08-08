Группа RUNE взломала авиасимулятор "Корея. Серия Ил-2"

Группа RUNE сообщила о выпуске взлома для Корея. Серия Ил-2. Игра была защищена кастомной защитой - на её взлом группе потребовалось несколько дней.

Корея. Ил-2 представляет собой авиасимулятор, погружающий игрока в эпоху Корейской войны 1951-1953 годов. Действие игры разворачивается в северной части Корейского полуострова, где воздушные операции играли решающую роль в ходе конфликта.

Ключевой особенностью игрового процесса является возможность управлять авиационным полком. Игрок не просто пилотирует отдельный самолёт, а принимает стратегические решения, распределяя ресурсы, планируя операции и командуя личным составом. Эта многоуровневая система управления позволяет прочувствовать всю сложность и ответственность военного командования.