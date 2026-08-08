Группа RUNE взломала авиасимулятор "Корея. Серия Ил-2"

Группа RUNE сообщила о выпуске взлома для Корея. Серия Ил-2. Игра была защищена кастомной защитой - на её взлом группе потребовалось несколько дней.
Корея. Ил-2 представляет собой авиасимулятор, погружающий игрока в эпоху Корейской войны 1951-1953 годов. Действие игры разворачивается в северной части Корейского полуострова, где воздушные операции играли решающую роль в ходе конфликта.
Ключевой особенностью игрового процесса является возможность управлять авиационным полком. Игрок не просто пилотирует отдельный самолёт, а принимает стратегические решения, распределяя ресурсы, планируя операции и командуя личным составом. Эта многоуровневая система управления позволяет прочувствовать всю сложность и ответственность военного командования.
Разрабы и к защите подошли так же как и к игре. Спи спокойно илюша.(((
Уже попробовал взломанную версию, зря старались. Игра фантастическое дерьмо, недоумки разрабы даже не догадываются, что ИЛ-2 никогда не воевал в Корее, хоть бы почитали книжки по этому вопросу.
В результате количество игроков с 2,5 человек поднялось до 3,5?
Ого.. неплохо.
Но игра так себе.
она давно на торрентах, слоупок