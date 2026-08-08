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Корея. Серия Ил-2 04.08.2026
Симулятор, Авиация
6 32 оценки

Группа RUNE взломала авиасимулятор "Корея. Серия Ил-2"

AceTheKing AceTheKing

Группа RUNE сообщила о выпуске взлома для Корея. Серия Ил-2. Игра была защищена кастомной защитой - на её взлом группе потребовалось несколько дней.

Корея. Ил-2 представляет собой авиасимулятор, погружающий игрока в эпоху Корейской войны 1951-1953 годов. Действие игры разворачивается в северной части Корейского полуострова, где воздушные операции играли решающую роль в ходе конфликта.

Ключевой особенностью игрового процесса является возможность управлять авиационным полком. Игрок не просто пилотирует отдельный самолёт, а принимает стратегические решения, распределяя ресурсы, планируя операции и командуя личным составом. Эта многоуровневая система управления позволяет прочувствовать всю сложность и ответственность военного командования.

ПК 2
48
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Egik81

Разрабы и к защите подошли так же как и к игре. Спи спокойно илюша.(((

15
Владимир Дизель

Уже попробовал взломанную версию, зря старались. Игра фантастическое дерьмо, недоумки разрабы даже не догадываются, что ИЛ-2 никогда не воевал в Корее, хоть бы почитали книжки по этому вопросу.

11
Алексатор

В результате количество игроков с 2,5 человек поднялось до 3,5?

8
SoRaS3

Ого.. неплохо.

Но игра так себе.

6
ThreadbareOktran

она давно на торрентах, слоупок

6
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