ИЛ-2 Корея готовится к взлёту: ранний доступ стартует весной 2026 года

Команда 1C Game Studios объявила, что их новый масштабный проект — ИЛ-2 Корея — выходит на финальную стадию разработки. По плану студии, ранний доступ откроется весной, а полноценный релиз состоится во втором квартале 2026 года.

Разработчики запустили официальный сайт проекта — где опубликован новый трейлер и стартовали предзаказы. По словам авторов, «Корея» — это не просто продолжение легендарной серии авиасимуляторов, а интерактивная реконструкция событий Корейской войны. Создатели называют игру «виртуальным музеем», который позволит игрокам по‑новому взглянуть на одну из самых сложных страниц мировой истории.

В продаже доступны два издания. Базовая версия обойдётся в 3990 рублей по акции (позже цена вырастет до 4990), а «Набор основателя» предлагается за 4990 рублей с текущей скидкой. В него входит дополнительный контент, намеченный на 2026 год: пять новых самолётов, уникальные окраски и расширенные возможности взаимодействия с окружающим миром.

Проект создаётся на новом игровом движке, который обеспечивает повышенную детализацию повреждений, реалистичную физику и привычное для серии сочетание симуляции с доступностью. По заявлениям разработчиков, ИЛ-2 Корея станет новым этапом технологического и исторического развития культовой франшизы.