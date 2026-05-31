"Корея. Серия Ил-2" выйдет в раннем доступе 25 июня

Разработчики авиасимулятора «Корея. Серия Ил-2» представили новый трейлер, в котором объявили дату запуска игры в раннем доступе. Новый проект знаменитой серии станет доступен на ПК уже 25 июня 2026 года.

События игры развернутся во время Корейской войны. Игрокам предложат принять участие в масштабных воздушных сражениях на исторически достоверных самолетах, использовавшихся сторонами конфликта в начале 1950-х годов.

Авторы обещают сохранить ключевые особенности серии Ил-2, включая реалистичную модель полета, детально воссозданную авиационную технику и боевые операции, основанные на реальных исторических событиях.

Особое внимание в новой части уделено переходному периоду в истории авиации, когда в небе одновременно встречались как поршневые самолеты времен Второй мировой войны, так и первые реактивные истребители.

Ранний доступ к «Корея. Серия Ил-2» стартует на ПК 25 июня. После запуска разработчики планируют развивать проект и добавлять новый контент на основе отзывов игроков.