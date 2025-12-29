"Корея. Серия Ил-2" выйдет в ранний доступ после беты - разработчики раскрыли статус проекта и планы на 2026 год

1C Game Studios поделилась свежими подробностями о разработке авиасима «Корея. Серия Ил-2» и рассказала, на какой стадии сейчас находится проект. После завершения закрытого бета-тестирования игра перейдёт в формат раннего доступа — его получат все, кто оформил предзаказ. Владельцам расширенных изданий также откроются дополнительные самолёты.

По словам разработчиков, ключевые технологии графического движка уже полностью готовы и во многом отлажены. Большинство моделей самолётов завершены, а физика полёта находится на финальной стадии настройки. Параллельно команда дорабатывает интерфейс, систему управления и мультиплеер — сейчас он существует в виде базового, но рабочего прототипа. Отдельное внимание уделяется карьере лётчика и внутриигровому Музею, который почти готов.

Студия также подвела итоги 2025 года: за это время вышли новые самолёты, дополнения и кампании, а разработчики активно делились прогрессом через дневники и регулярные выпуски новостей. В 2026 году планируется релиз крупного дополнения для Ил-2 Штурмовик: Великие сражения «Оборона и Освобождение», доработка карт Одессы и Ленинграда, а также старт закрытой беты проекта «Корея».

Авторы подчёркивают, что развитие «Корея. Серия Ил-2» не закончится на релизе — игру будут поддерживать и расширять, добавляя новый контент и улучшения.