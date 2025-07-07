Мастерство в деталях: создатели "Корея. Ил-2" показали детализированную модель кабины МиГ-15

Студия 1C Game Studios продолжает делиться успехами по разработке авиасимулятора «Корея. Ил-2». Недавно разработчики представили финальную модель кабины истребителя МиГ-15, ставшую настоящим образцом высокого качества и внимания к деталям.

Несмотря на значительное упрощение по сравнению с исходной высокополигональной моделью (количество полигонов в финальной версии снижено в 500–1000 раз), кабина МиГ-15 в игре выглядит чрезвычайно проработанной. В ней используется более 200 тысяч полигонов, что на 50% больше, чем в предыдущей серии «Великие сражения».

Такой результат стал возможен благодаря современным технологиям 3D-моделирования и скрупулёзному художественному подходу. В разработке применялись высокополигональные скульпты, где учитывались малейшие детали: фаски, вмятины, шероховатости и даже особенности краски и следы эксплуатации.

Авторы подчёркивают: технология — это лишь инструмент, а настоящий результат достигается руками мастеров, которые не только знают, но и чувствуют, как должна выглядеть техника.