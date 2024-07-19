На новых скриншотах "Ил-2: Корея" показали самолеты, поезд и траву

1С Game Studios поделилась, каких графических улучшений достигла в симуляторе «Ил-2: Корея», и в качестве примеров показала новые скриншоты. Разработчики добавили в игру динамические тени от ландшафта, создали гибкую систему отражений в воде (на карте будет много водоемов), доработали систему частиц графических эффектов, визуализировали железные дороги, улучшили внешний вид растительности и так далее. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте симулятора.

1С Game Studios обещает создать боевые вылеты на новом уровне: команда переработала систему радиосвязи и командования, летчики смогут ходить и плавать, а время на маршруте можно будет пропустить. Разработчики придумали зрелищную систему повреждений самолетов — например, через пробоины в корпусе будет видно оборудование. Игру собираются выпустить в 2025 год.