Новый дневник разработчиков IL-2 Sturmovik: Korea рассказывает о поездах, локомотивах и вагонах

1C Game Studios делится новостями о авиасимуляторе IL-2 Sturmovik: Korea, в котором внимание уделяется событиям не в воздушном пространстве.

Дневник разработчиков повествует о линиях снабжения. Говорится, что детализация и визуальное качество железнодорожных путей и техники в проекте «Корея» станет ещё реальнее.

Разработчики говорят, что исторический период, IL-2 Sturmovik: Korea, отличается разнообразием техники.

Интересным моментом является то, что вагонный парк корейских железных дорог 50-х годов был крайне разношёрстным, и перед нами стояла нетривиальная задача выбора наиболее характерных образцов железнодорожной техники для воссоздания их в игре. В Корею поставлялось множество вагонов разных типов из самых разных частей света — из США, Европы, Японии (в период окупации) и так далее.

Для «синей» стороны был выбран американский локомотив USATC S160 — паровоз среднего класса имеющий 2 бегунковых колеса, 8 тяговых колес, без поддерживающих.

Для «красной» стороны основным локомотивом стал чехословацкий Type 475.1 — крупный паровоз имеющий 4 бегунковых колеса, 8 тяговых колес, 2 поддерживающих колеса.

По историческим причинам, вагоны отличаются большим разнообразием. Несмотря на изучение множества фотографий и выявление наиболее характерных моделей, разработчикам было сложно найти документацию по ним. В результате команда «IL-2 Sturmovik: Korea создала 7 типов вагонов, но благодаря деталям будет обеспечено высокое разнообразие.

«Хотя типов вагонов "всего" 7, за счёт вариативности грузов получается очень большое разнообразие объектов железнодорожной техники - 28 объектов с разным внешним видом и свойствами

Типы вагонов: