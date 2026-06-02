Объявлены цены и подробности предзаказа авиасимулятора Ил-2 Корея

Компания 1С Game Studios официально запустила предварительный заказ грядущего авиасимулятора Ил-2 Корея и назвала точную дату старта раннего доступа. Все пользователи, оформившие покупку заранее, смогут приступить к игре 25 июня 2026 года, при этом до указанного дня приобрести симулятор можно по сниженной стоимости.

Предзаказ новой части знаменитой серии будет активен вплоть до полноценного релиза игры, дата которого пока не раскрывается. Покупателям предлагают выбрать между 2 вариантами издания: Стандарт и Набор Основателя. До запуска раннего доступа, запланированного на 25 июня 2026 года, на оба комплекта действует динамическая скидка. В настоящее время стандартное издание обойдется в 3990 рублей, а расширенное продается за 4990 рублей. С началом этапа раннего доступа цены на эти предложения вырастут до 4990 рублей за базовую версию и до 5990 рублей за расширенную.

Главное отличие между 2 доступными версиями заключается в объеме поставляемого контента. Базовое издание обеспечивает стандартный доступ к ранней версии игры. В то же время расширенный Набор Основателя дополнительно включает в себя весь контент будущего дополнения 1 года поддержки. Покупатели этого комплекта получат доступ к 5 новым моделям самолетов, которые разработчики добавят в симулятор в течение 1 года после официального релиза.

На этапе раннего доступа симулятор Ил-2 Корея предложит пользователям опробовать 8 моделей самолетов, детально воссозданных по историческим документам и чертежам. Полеты будут проходить над территорией Корейского полуостров начала 1950-х годов, воссозданной на масштабной карте площадью более 200 000 квадратных километров. Игра разрабатывается на совершенно новом движке с переработанными моделями повреждений и физики полета.