Релиз "Корея. Серия игр Ил-2" перенесли на август, ранний доступ стартует уже в июне

Разработчики «Корея. Серия игр Ил-2» объявили о переносе релиза игры. Теперь выход авиасимулятора запланирован на 4 августа 2026 года.

Авторы объяснили решение результатами текущего бета-тестирования. По словам команды, полученные отзывы помогли выявить ряд аспектов, требующих дополнительной доработки. Дополнительное время разработчики планируют потратить на улучшение игровых механик, исправление ошибок и оптимизацию производительности.

При этом ждать полноценного релиза придётся недолго. Уже 25 июня игра станет доступна в формате раннего доступа.

На старте раннего доступа игроки получат доступ к музею техники с историческими материалами и характеристиками самолётов, набору одиночных миссий, редактору заданий, мультиплееру с официальными серверами, экзаменам для пилотов, расширенным настройкам управления и современным графическим технологиям, включая DLSS, FSR, OpenVR и OpenXR.

Разработчики отмечают, что версия раннего доступа не будет финальной. В течение следующих недель команда продолжит добавлять контент и улучшать игру на основе отзывов сообщества.

Авторы также поблагодарили участников тестирования за активную обратную связь, подчеркнув, что именно она повлияла на решение о переносе релиза и дальнейшие планы развития проекта.