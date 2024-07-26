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IL-2 Sturmovik: Korea 2025 г.
Симулятор, Авиация
3 2 оценки

В новом трейлере "Ил-2: Корея" показали F-80C Shooting Star

Simple Jack
Новости

1С Game Studios опубликовала новый трейлер симулятора «Ил-2: Корея», в котором показала полет F-80C Shooting Star. Релиз игры запланирован на 2025 год.

Разработчики «Ил-2: Корея» обещают продвинутую физику, освещение и визуальные эффекты. В симуляторе появится большая карта, наполненная разнообразными локациями: от полей до больших городов.

Самолеты в «Ил-2: Корея» получат улучшенную механику радиосвязи и командования. Разработчики также создадут реалистичную систему повреждений: например, через корпусные пробоины можно будет увидеть оборудование.

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