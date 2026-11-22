Глава и сооснователь студии Team Clout Максим Верехин в рамках подкаста A Gaming Podcast рассказал о серьезных производственных трудностях при создании хоррора ILL. По словам геймдиректора, коллектив столкнулся с тяжелым давлением из-за высоких стандартов графики и физической интерактивности, которые были продемонстрированы аудитории в эффектных трейлерах на базе Unreal Engine 5.

Верехин признал, что объединение фотореалистичной картинки с продвинутой физикой разрушений и расчленения превратило разработку в настоящее испытание. После громкого показа игры на Summer Game Fest в 2025 году и последовавшей волны восторженных отзывов у команды фактически не осталось пространства для упрощения заявленных механик, поскольку игроки уже ждут именно того уровня постановки и динамики, который видели в роликах.

Чем детальнее становится графика, тем сложнее создавать подобные системы внутри игры. Во времена Half-Life 2 технологии были проще, что давало разработчикам больше свободы. По этой причине современные проекты отошли от обилия физики и интерактивности мира.

- Максим Верехин, глава студии Team Clout

Для достижения нужной атмосферы авторы задействуют ключевые технологии Unreal Engine 5, включая систему динамического глобального освещения Lumen, геометрию Nanite и трассировку лучей. Верехин подчеркнул, что мерцающий свет и живые тени критически важны для хоррора с видом от 1-го лица, однако каждый шаг в сторону реализма резко усложняет взаимодействие врагов и предметов с окружением.

Из-за риска утонуть в багах разработчикам пришлось пойти на компромиссы и отказаться от части самых хардкорных симуляционных механик. В частности, студия протестировала и убрала систему заклинивания оружия и ручной подбор типов патронов, сосредоточившись вместо этого на концепции преувеличенного реализма в отдаче от выстрелов, разрушении укрытий и реакции тел мутантов на повреждения.

История проекта началась с 4 энтузиастов, еще в 2021 году показавших ранние концепты на Unreal Engine 5, из-за чего часть пользователей сети сомневалась в реальности геймплея и подозревала пререндер. После заключения партнерства с подразделением Mundfish Powerhouse в 2023 году штат Team Clout вырос до 70 человек, среди которых есть специалисты с опытом работы над фильмами ужасов вроде "Собиратель душ", "З/Л/О" и сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри". Разработчики также отдельно подтвердили отказ от генеративного ИИ при создании всех ассетов.

Несмотря на признание Верехина, что команда буквально страдает на финальном отрезке производства, проект продолжает регулярно появляться на крупных площадках, включая шоу State of Play и недавнюю премию The Horror Game Awards. Релиз ILL запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.