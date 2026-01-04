Фотореалистичный кошмар: Опубликованы новые скриншоты хоррора ILL

Студия Team Clout представила свежую порцию скриншотов своего амбициозного проекта ILL — экшена от первого лица, который успел прославиться в сети благодаря гиперреалистичной графике и пугающему дизайну монстров.
Проект, разрабатываемый на движке Unreal Engine, с первых тизеров поразил геймеров детализацией окружения и натуралистичными элементами «боди-хоррора». Вместе с публикацией новых кадров разработчики официально подтвердили: игра выйдет уже в этом году.
Любителям жанра не придется переживать из-за платформ: ILL готовится к релизу на PS5, Xbox Series X|S и PC. Приготовьтесь к по-настоящему жуткому погружению в мир биологического террора, где каждое порождение хаоса выглядит пугающе реально.
Походу реально прощай резик
ну реально это буквально резик на стерлидах. Я вот за последние полгода пытался перепройти восьмерку и ремейк четверки. Дропал на середине примерно. Ну проходняк уже очевидный делают капкомы, реквием даже не жду уже
Аххах ты сейчас серьёзно?
Ну это всё же не ремейк чегото там проходняк.. это вполне своя игра, к стати авторы в ответах говорили что делают максимально кинематографичное кино по визуалу и звуку.. история непонятная, но можно предположить некий вирус на забытой научной базе ..что-то такое наверное.
Про геймплей рано говорить, его ещё не показывали.
Очень так себе, если честно. Стремление к фотореализму на пользу здесь точно не пошло. Лучше бы стремились сделать красиво, а НЕ фотореалистично. Визуал очень сильно проигрывает даже старенькому ремейку Resident Evil 2... знаете почему? Потому что в резике стремились сделать красиво и у них оно получилось. А тут в ILL походу забыли о красоте из-за стремления к реалистичности. Мне не нравится как выглядит ILL. Точка.
А мне нравится, и не нравится мультик Resident Evil 2. Лучше уже как в ILL
скриншоты не новые
А новые скриншоты где? эти вроде как видел, ну три из них точно
таки да, кроме 2 скрина все кадры из трейлера, который показали давным давно в том году. а 2 скрин не припоминаю
эти скрины уже были раньше они не новые
это же буквально скрины с плеера, какие новые скриншоты, чел?
игра которая в итоге выйдет с урезанной графикой и будет провалом ,если конечно вообще выйдет
фотореализм пластилина!)
