Фотореалистичный кошмар: Опубликованы новые скриншоты хоррора ILL

Студия Team Clout представила свежую порцию скриншотов своего амбициозного проекта ILL — экшена от первого лица, который успел прославиться в сети благодаря гиперреалистичной графике и пугающему дизайну монстров.



Проект, разрабатываемый на движке Unreal Engine, с первых тизеров поразил геймеров детализацией окружения и натуралистичными элементами «боди-хоррора». Вместе с публикацией новых кадров разработчики официально подтвердили: игра выйдет уже в этом году.

Любителям жанра не придется переживать из-за платформ: ILL готовится к релизу на PS5, Xbox Series X|S и PC. Приготовьтесь к по-настоящему жуткому погружению в мир биологического террора, где каждое порождение хаоса выглядит пугающе реально.