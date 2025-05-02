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ILL 2028 г.
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
8.1 176 оценок

Хоррор ILL от отечественной студии Team Clout нашёл своего композитора

butcher69 butcher69

Хоррор ILL от отечественной студии Team Clout нашёл своего композитора. Музыку для игры напишет Алон Мор, известный своими работами в жанре хоррор. С этим объявлением разработчики также поделились одной из композиций, которая должна создать атмосферу ужаса и напряжения в игре.

Хотя ILL всё ещё не имеет точной даты релиза, известно, что она выйдет на ПК для мировой аудитории. Примечательно, что разработчики уделяют огромное внимание звуковому оформлению игры.

Игра создаётся с использованием движка Unreal Engine 5, что позволяет ожидать высококачественную графику и атмосферные эффекты.

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