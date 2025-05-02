Хоррор ILL от отечественной студии Team Clout нашёл своего композитора. Музыку для игры напишет Алон Мор, известный своими работами в жанре хоррор. С этим объявлением разработчики также поделились одной из композиций, которая должна создать атмосферу ужаса и напряжения в игре.

Хотя ILL всё ещё не имеет точной даты релиза, известно, что она выйдет на ПК для мировой аудитории. Примечательно, что разработчики уделяют огромное внимание звуковому оформлению игры.

Игра создаётся с использованием движка Unreal Engine 5, что позволяет ожидать высококачественную графику и атмосферные эффекты.