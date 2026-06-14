Хоррор ILL от российских разработчиков может быть запрещён в Японии из-за чрезмерной жестокости

Некоторые японские геймеры опасаются, что игра в жанре survival horror ILL может никогда не выйти в Японии или будет выпущена только в ограниченном цифровом формате для ПК из-за её чрезвычайно жестоких и кровавых сцен, которые могут привести к отказу со стороны Организации по рейтингу компьютерных развлечений (CERO).

Опасения вызваны тем фактом, что игра не появилась в японской версии State of Play 2 июня, в отличие от Северной Америки и Европы, где был показан ужасающий новый трейлер. Отсутствие игры официально не объясняется, что неизбежно подпитывает подозрения.

Для тех, кто не знает, в Японии вполне возможно выпускать игры в жанре survival horror и с рейтингом 18+ — в конце концов, речь идёт о родине Resident Evil, — но рейтинг CERO накладывает очень строгие правила. Даже с рейтингом CERO Z (18+) существуют строгие ограничения на количество насилия, крови и жестокости, которые могут быть показаны.

В прошлом эти ограничения приводили к блокировке различных игр на консолях, таких как The Callisto Protocol, Dead Space и её ремейк 2023 года. Capcom также, чтобы соответствовать местным правилам, часто применяла цензуру к японским версиям Resident Evil или выпускала издания CERO D, цензурируя их, чтобы сделать менее жестокими, чем их аналоги CERO Z. По этим причинам часть японской публики опасается, что ILL может постигнуть та же участь.

Как отмечает Automaton, важно отметить, что ILL в настоящее время доступна как в японском PlayStation Store, так и в Steam, где указана поддержка японского интерфейса и субтитров. Это говорит о том, что команда разработчиков, Team Clout, действительно намерена выпустить её в стране.

Одним из возможных решений, без дорогостоящей ручной цензуры (которая может потребовать изменения целых частей игры), может быть публикация через IARC, более общую международную систему классификации, которая, однако, не позволяет продавать игру в физических магазинах. В этом случае игра будет доступна в Японии только в цифровом формате, как это уже было с Dead Space на ПК. Теоретически, её можно было бы распространять через PlayStation Store и Xbox Store, но Sony, как правило, не публикует игры IARC в своём собственном магазине, что делает этот вариант маловероятным, что объясняет её отсутствие на State of Play.