Хоррор ILL заговорил по-русски: после премьеры на State of Play авторы выпустили трейлер с официальной озвучкой

Одной из самых обсуждаемых премьер прошедшей презентации State of Play стала ILL — амбициозная игра от российской студии Team Clout при поддержке Mundfish Powerhouse. Сразу после показа нового сюжетного трейлера разработчики сделали приятный сюрприз для русскоязычной аудитории, выпустив отдельную версию ролика с официальной русской озвучкой.

Новый трейлер знакомит игроков с завязкой истории. Действие разворачивается в заброшенном форте, который оказался во власти загадочной и зловещей сущности. Главный герой, переживший нападение неизвестного чудовища и едва выбравшийся из комы, оказывается втянут в отчаянную борьбу за выживание. По ходу ролика можно услышать предупреждения местных выживших, которые советуют не рассчитывать на спасение и экономить каждый патрон.

Особенно впечатляет атмосфера видео. ILL продолжает делать ставку на реализм, который напоминает смесь классических survival horror и современных технологических демонстраций. Разработчики обещают продвинутую физику, детализированную систему расчленения и непредсказуемое поведение монстров, благодаря чему каждая встреча с врагом должна вызывать настоящий дискомфорт и напряжение.

Отдельного внимания заслуживает именно русская озвучка. Для проекта, который создаётся российской командой и активно продвигается на мировой рынок, наличие полноценной локализации уже на этапе показа трейлеров выглядит важным и правильным шагом. Это позволяет лучше прочувствовать сюжетную составляющую и делает знакомство с игрой заметно более атмосферным.

Релиз ILL запланирован на 2027 год. Если разработчикам удастся реализовать все заявленные идеи, проект вполне может стать одним из самых необычных и технически впечатляющих хорроров ближайших лет.