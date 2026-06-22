ILL не собирается копировать Resident Evil: авторы делают ставку на безумный хоррор в духе Half-Life 2

Студия Team Clout продолжает привлекать внимание к хоррору ILL — одной из самых обсуждаемых новых игр жанра. Несмотря на частые сравнения с Resident Evil, разработчики уверяют, что их проект не пытается занять место культовой серии Capcom, а хочет предложить собственный взгляд на survival horror.

В интервью изданию TheGamer геймдиректор Максим Верехин рассказал, что команда вдохновляется сразу несколькими знаковыми проектами. Среди главных ориентиров он назвал Resident Evil, Dead Space, Half-Life 2 и даже психологический хоррор Mouthwashing. По его словам, структура путешествия игрока и физика мира во многом вдохновлены именно Half-Life 2, тогда как расчленение врагов и работа с телесным ужасом отсылают к Dead Space.

Авторы считают, что современный хоррор переживает новый подъём благодаря успехам Resident Evil, Silent Hill и Alan Wake, однако уверены, что ILL сможет занять собственную нишу. Для этого команда делает ставку на физику, интерактивное окружение и непредсказуемые встречи с монстрами.

Разработчики обещают, что игра будет постоянно удивлять. Вместо стандартных скримеров враги смогут проламывать стены, падать с потолка и врываться через двери. По словам Верехина, некоторые сцены получаются настолько жуткими и абсурдными одновременно, что тестировщики начинают смеяться от шока.

Отдельное внимание уделяется системе расчленения. В Team Clout хотят реализовать её максимально детально: игрок сможет буквально разрушать тела противников до скелета, а затем повреждать и сами кости. При этом студия признаёт, что поддерживать такой уровень интерактивности одновременно с современной графикой крайне сложно для относительно небольшой команды.

Одной из неожиданных новостей стало участие Ника Апостолидеса — актёра, подарившего голос Леону Кеннеди в современных играх Resident Evil. Причём сотрудничество началось необычно: актёр сам связался с разработчиками через Discord после публикации концепт-артов проекта. Кроме того, авторы намекнули на участие других известных гостей, включая представителей киноиндустрии.

Сейчас ILL входит в число самых желанных игр в Steam и удерживается в верхних строчках списка желаемого рядом с крупными AAA-проектами. И хотя разработчики уже думают о продолжении и даже формируют собственную вселенную, главной задачей остаётся выпуск первой части на PC, PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch 2 пока не планируется, но полностью её возможность команда не исключает.