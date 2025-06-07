Кровь, страх и никакого выхода: хоррор ILL станет первым проектом издательского подразделения авторов Atomic Heart

На Summer Game Fest 2025 был представлен новый геймплейный трейлер ILL — мрачного шутера от первого лица от студии Team Clout, который теперь официально выпускает Mundfish Powerhouse, дочерний лейбл разработчиков Atomic Heart. Это не просто партнерство — это заявка на громкий старт нового издательского направления, ориентированного на уникальные творческие проекты.

ILL погружает игроков в атмосферу кошмара внутри загадочного исследовательского института, населённого отвратительными и пугающе реалистичными существами. Уделяя внимание мельчайшим визуальным деталям и атмосферному дизайну, Team Clout стремится не просто напугать, а дать игроку прочувствовать ужас на физическом уровне — боль, дезориентацию и животный страх.

Создатели подчеркивают: ILL — это эволюция survival horror, сделанная с уважением к жанру, но с упором на то, чего кино достичь не может. Здесь вы — не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник происходящего. Враги не просто пугают, они вторгаются в ваше пространство, не давая времени на передышку.

Этот проект станет первой игрой, изданной Mundfish Powerhouse — новой инициативой от студии Atomic Heart, цель которой — поддержка амбициозных и независимых команд. Лейбл предлагает не просто деньги, а полную инфраструктуру: от продюсерской поддержки до технологических решений и маркетинга.

Макс Верехин, генеральный директор Team Clout и режиссёр ILL, поблагодарил фанатов за поддержку и отдельно отметил роль Powerhouse:

«Каждый инди-разработчик знает, насколько сложно донести свою идею до релиза. Поддержка Powerhouse позволила нам сосредоточиться на главном — создать по-настоящему уникальную игру».

Руководитель Mundfish Роберт Багратуни также высказался о партнерстве:

«Мы создали Powerhouse, чтобы помогать смелым творцам. ILL — это именно та игра, которая нужна индустрии: бескомпромиссная, мрачная и визуально мощная».

ILL обещает стать заметным явлением в жанре хорроров и серьёзной заявкой как для Team Clout, так и для нового издательского лейбла. Дата выхода пока не названа, но разработчики обещают делиться новостями регулярно.