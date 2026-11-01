Кровь, тараканы и Resident Evil - разработчики хоррора ILL рассказали о создании жутких анимаций

Team Clout выпустила четвёртый дневник разработки ILL, посвящённый анимациям. Один из основателей студии Олег Вдовенко (Chuvabak) рассказал, как создаются пугающие сцены и почему даже интересные идеи не всегда добираются до релиза.

Разработчики создают несколько вариантов одной сцены, тестируют их в игре и оставляют лучшие. Из двадцати задумок могут выжить всего три-четыре. Например, команда экспериментирует со сценой в ванной: в одном варианте тело поднимается из воды, в другом труп уже плавает на поверхности, а в третьем живое существо замечает игрока и скрывается под водой.

Анимации сначала прорабатывают вручную, а затем при необходимости используют motion capture и физические симуляции. Впрочем, даже качественно записанные движения могут выглядеть неестественно от первого лица — тогда приходится корректировать положение камеры и рук или полностью переделывать сцену.

Среди источников вдохновения разработчики выделяют Resident Evil 7 и Resident Evil 4, особенно их работу с камерой и движениями персонажей. В самой ILL команда тщательно прорабатывает переходы между анимациями, чтобы герои не скользили по поверхностям. Есть и мелкие детали: например, кровь из раны продолжает капать на пол, даже если игрок отвернулся.

А в последнем трейлере можно заметить двух тараканов с весьма необычной анимацией. По словам разработчиков, даже такие незаметные мелочи помогают сделать игровой мир убедительнее.

За время работы над ILL команда усовершенствовала инструменты и ускорила производство. Разработчики также могут предлагать собственные идеи: если эксперимент окажется удачным, он попадёт в игру.