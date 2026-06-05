Леон Кеннеди в мире безумного боди-хоррора: Голос Resident Evil сыграет ключевую роль в ILL

Один из самых интригующих и визуально впечатляющих хорроров последних лет - ILL обзавелся настоящей звездой первой величины. Фанаты серии Resident Evil ликуют: их догадки полностью подтвердились.
Недавно внимательные геймеры заметили, что в свежем трейлере ILL один из ключевых персонажей звучит подозрительно знакомо. Точку в спорах поставил сам Ник Апостолидес (Nick Apostolides). Актер поделился роликом в своих социальных сетях, иронично подписав его:
«Забавная маленькая семейная игра для каждого… 😈»
Для фанатов жанра хорроров Ник не нуждается в представлении. Его голос и внешность (с помощью технологии захвата движений) подарили нам современного Леона Кеннеди в самых успешных проектах Capcom:
- Resident Evil 2 (2019)
- Resident Evil 4 (2023)
- CGI-фильм Resident Evil: Death Island
- Анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness (Requiem)
Напомним, что ILL - это амбициозный хоррор на движке Unreal Engine 5 от студии Team Clout, который изначально привлек к себе внимание невероятно реалистичной графикой, продвинутой физикой расчленения врагов и жуткой атмосферой в духе «Нечто».
Сижу играю в марафон, кайфую, никакие ИЛЛ мне не нужны.
Никогда не слышал его голоса, в Резик играл с официальной русской озвучкой... Ну что ж, хороший повод услышать таки голос легенды ))
Пора на пенсию :)
Наверно из одних из самых ожидаемых шуткров от 1го лица в хорор атмосфере ,но жаль что 2027 с.у.к.а😔