Леон Кеннеди в мире безумного боди-хоррора: Голос Resident Evil сыграет ключевую роль в ILL

Один из самых интригующих и визуально впечатляющих хорроров последних лет - ILL обзавелся настоящей звездой первой величины. Фанаты серии Resident Evil ликуют: их догадки полностью подтвердились.

Недавно внимательные геймеры заметили, что в свежем трейлере ILL один из ключевых персонажей звучит подозрительно знакомо. Точку в спорах поставил сам Ник Апостолидес (Nick Apostolides). Актер поделился роликом в своих социальных сетях, иронично подписав его:

«Забавная маленькая семейная игра для каждого… 😈»

Для фанатов жанра хорроров Ник не нуждается в представлении. Его голос и внешность (с помощью технологии захвата движений) подарили нам современного Леона Кеннеди в самых успешных проектах Capcom:

Resident Evil 2 (2019)

Resident Evil 4 (2023)

CGI-фильм Resident Evil: Death Island

Анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness (Requiem)

Напомним, что ILL - это амбициозный хоррор на движке Unreal Engine 5 от студии Team Clout, который изначально привлек к себе внимание невероятно реалистичной графикой, продвинутой физикой расчленения врагов и жуткой атмосферой в духе «Нечто».