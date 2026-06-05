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ILL TBA
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.4 354 оценки

Леон Кеннеди в мире безумного боди-хоррора: Голос Resident Evil сыграет ключевую роль в ILL

TheSkoofLord TheSkoofLord

Один из самых интригующих и визуально впечатляющих хорроров последних лет - ILL обзавелся настоящей звездой первой величины. Фанаты серии Resident Evil ликуют: их догадки полностью подтвердились.

Оживший кошмар с реалистичной расчлененкой - первый сюжетный трейлер хоррора ILL
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Недавно внимательные геймеры заметили, что в свежем трейлере ILL один из ключевых персонажей звучит подозрительно знакомо. Точку в спорах поставил сам Ник Апостолидес (Nick Apostolides). Актер поделился роликом в своих социальных сетях, иронично подписав его:

«Забавная маленькая семейная игра для каждого… 😈»

Для фанатов жанра хорроров Ник не нуждается в представлении. Его голос и внешность (с помощью технологии захвата движений) подарили нам современного Леона Кеннеди в самых успешных проектах Capcom:

  • Resident Evil 2 (2019)
  • Resident Evil 4 (2023)
  • CGI-фильм Resident Evil: Death Island
  • Анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness (Requiem)

Напомним, что ILL - это амбициозный хоррор на движке Unreal Engine 5 от студии Team Clout, который изначально привлек к себе внимание невероятно реалистичной графикой, продвинутой физикой расчленения врагов и жуткой атмосферой в духе «Нечто».

Слухи
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Комментарии:  10
Ваш комментарий
Александр Гоголев

Сижу играю в марафон, кайфую, никакие ИЛЛ мне не нужны.

6
North235
Для фанатов жанра хорроров Ник не нуждается в представлении.

Никогда не слышал его голоса, в Резик играл с официальной русской озвучкой... Ну что ж, хороший повод услышать таки голос легенды ))

1
MoriartyMega

Пора на пенсию :)

Габенушка

Наверно из одних из самых ожидаемых шуткров от 1го лица в хорор атмосфере ,но жаль что 2027 с.у.к.а😔