"Наша цель - эмоции, а не отвращение": разработчики ILL ответили на критику трейлеров

Разработчики хоррора ILL, который уже успел прославиться благодаря сценам с раздавленными черепами, выколотыми глазами и другими предельно натуралистичными эпизодами насилия, заявили, что проект не сводится к демонстрации насилия ради зрелища и создаётся не ради шокирующих кровавых сцен.

Поводом для обсуждения стал сюжетный трейлер проекта. Несмотря на обилие шокирующих кадров, генеральный директор студии Team Clout Максим Верехин настаивает, что главная цель команды — не вызвать отвращение у игроков, а вернуть им те эмоции, которые когда-то дарили лучшие представители жанра ужасов.

По словам разработчика, современную аудиторию становится всё сложнее удивить. Именно поэтому на ранних этапах создания игры команда намеренно не ограничивала себя в идеях, стараясь придумать максимально необычные и эмоционально сильные сцены. Однако позже разработчики искали баланс между зрелищностью и чрезмерностью.

Верехин подчеркнул, что ILL должна в первую очередь пугать и развлекать, а не шокировать ради самого шока. При этом авторы признают, что столь реалистичное изображение насилия может понравиться далеко не всем игрокам.

Сюжет игры разворачивается в больнице, где произошла загадочная катастрофа. Главный герой приходит в себя после комы и оказывается в центре событий, связанных с нашествием чудовищ. Разработчики обещают сочетание хоррора и динамичного экшена, где сражения с монстрами будут не менее важны, чем атмосфера ужаса.

Несмотря на противоречивую реакцию части аудитории, интерес к проекту остаётся высоким. По данным SteamDB, ILL уже входит в число самых желанных игр на платформе Steam. В Team Clout уверены, что нашли свою аудиторию и в будущем покажут ещё больше механик и особенностей проекта.

Выход ILL запланирован на 2027 год.