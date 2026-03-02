ЧАТ ИГРЫ
ILL TBA
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.4 325 оценок

От хоррора "Оно" до игр: разработчики ILL рассказали, как киноопыт помогает создавать пугающих монстров

Gutsz Gutsz

Российская Студия Team Clout продолжает интриговать своим дебютным проектом. Сооснователь компании Макс Верехин опубликовал в официальном блоге PlayStation подробный дневник о том, как их многообещающий экшен-хоррор ILL эволюционирует благодаря опыту команды, работавшей над голливудскими фильмами ужасов.

Как рассказал Верехин, разработчики опираются на свои знания в кинематографе. Члены команды ранее участвовали в создании киноадаптации Until Dawn и недавно вышедшего сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри". Этот опыт позволил студии досконально изучить «язык кино»: от того, как именно должен падать свет в кадре, до пластики движений, которые вызывают неподдельный первобытный страх.

Мы годами учились тому, как должен двигаться монстр, как должны ложиться тени и как существо должно заполнять кадр, чтобы вызвать настоящий страх.

— отмечает Макс Верехин.

Сюжет ILL развернется в закрытом научно-исследовательском комплексе, наводненном жуткими мутантами. Создатели обещают реалистичный, «приземленный» боди-хоррор, где на игрока работает даже аудиодизайн. При этом упор делается на человечность происходящего: персонажи не будут просто сюжетными болванчиками — у каждого заявлена личная история и проработанная мотивация.

Однако разработчики столкнулись с вызовами, специфичными исключительно для видеоигр. Поскольку весь игровой процесс в ILL подается строго от первого лица и катсцены вшиты в геймплей без монтажных склеек, некоторые чисто кинематографические задумки пришлось пустить под нож. Каждая анимация записывается через технологию захвата движений так, чтобы она естественно перетекала обратно в геймплей. Иногда живым актерам, исполняющим роли в студии, приходилось играть против пустоты или, напротив, создатели выступали в роли живых декораций-монстров для усиления эффекта погружения.

Сообщения от авторов ILL выглядит весьма интересно на фоне недавнего выступление разработчиков Resident Evil Requiem. Там команда также прибегла к помощи специалистов из Голливуда:

Над Resident Evil Requiem трудились опытные CG-художники, которые обычно работают с Голливудом

Выход проекта ILL подтвержден для PlayStation 5 и ПК, но разработчики пока не готовы назвать точную дату релиза.

22
8
Комментарии:  8
WerGC

вот для этой игры точно нужна демка

7
MrJuravlesTi

я бы поиграл обязательно

2
MrJuravlesTi
7
ScaryMask

Когда они ее уже выпустят то?)

2
ratte88

Нескоро. Разработка только год по сути идёт.

2
Ellie Williams ratte88

5 лет прошло...

3
ratte88 Ellie Williams

Они спонсора искали всё время. Ролики которые они кидали - не игра, а концепт. Разработка началась как только их мандфиш под крыло взяли, а это где-то год назад было.

3
Шрек и осел vs CD Project

Хоспаде, как жеж хочется ИЛЛ

2