Оживший кошмар с реалистичной расчлененкой - первый сюжетный трейлер хоррора ILL

На State of Play 2026 показали новый сюжетный трейлер амбициозного хоррора от первого лица ILL. Новое видео знакомит игроков с мрачной сюжетной завязкой. Действие ILL развернется в заброшенном форте, захваченном некой таинственной и зловещей сущностью.

Протагонист, получивший чудовищные ранения от неизвестного «зверя», едва успевает выйти из комы, как тут же оказывается втянутым в жестокую борьбу за выживание. В ролике можно услышать диалоги, в которых местные выжившие предупреждают героя о том, что в форте он найдет лишь собственную смерть, и советуют беречь патроны.

Создатели обещают подарить геймерам ощущение непрекращающегося первобытного страха. Ставка в ILL делается на непредсказуемость жутких монстров, сложную физику и крайне реалистичную систему расчленения противников. За графическую составляющую и гнетущую атмосферу отвечает передовой графический движок, детально передающий разрушения плоти и окружения.

Известно, что игра готовится к выходу на консолях, а также на ПК. Однако самая главная интрига осталась нераскрытой: несмотря на активный показ геймплейных и сюжетных кадров, разработчики из Team Clout так и не объявили даже приблизительную дату релиза. Учитывая, что игра находится в инфополе уже не первый год, подобная тишина о сроках выхода откровенно начинает пугать...