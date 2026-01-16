Российский жуткий хоррор ILL добавили в список желаемого 1 млн геймеров

Авторы российского хоррора ILL рассказали, что игру добавили в список желаемого один миллион геймеров. В блоге Team Clout поблагодарила пользователей за доверие, поддержку и веру в разрабатываемый проект.

ILL — реалистичный экшен-хоррор с видом от первого лица. В центре сюжета — герой, оказавшийся в заброшенном исследовательском комплексе. Он пытается противостоять отвратительным чудовищам, известным как Аберрации. Его задача — не только выжить, но и спасти самое ценное.

Хоррор анонсировали в феврале 2021 года. Дата выхода новинки все еще не раскрыта. Игра выйдет на ПК и консолях.