ILL 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.4 317 оценок

Российский жуткий хоррор ILL добавили в список желаемого 1 млн геймеров

Simple Jack Simple Jack

Авторы российского хоррора ILL рассказали, что игру добавили в список желаемого один миллион геймеров. В блоге Team Clout поблагодарила пользователей за доверие, поддержку и веру в разрабатываемый проект.

ILL — реалистичный экшен-хоррор с видом от первого лица. В центре сюжета — герой, оказавшийся в заброшенном исследовательском комплексе. Он пытается противостоять отвратительным чудовищам, известным как Аберрации. Его задача — не только выжить, но и спасти самое ценное.

Хоррор анонсировали в феврале 2021 года. Дата выхода новинки все еще не раскрыта. Игра выйдет на ПК и консолях.

Комментарии:  10
ОгурчикЮрец

Накинули бы хоть свежий скринов, про видео даже не говорю.

ratte88

Держи ёлочку

Snake2105
TIuBo3aBpuK
И это только в сервисе "Игры Ростелеком"

ArexSOnk

Я правильно понимаю, что информация о количестве добавивших в вишлисты, публично не доступна? Т.е. авторы могут назвать любую цифру для генерации информационного шума?

ratte88

У игры лямы просмотров + в шотсах на лямы мелькала, неудивительно, что сколько вишлистов.

ArexSOnk ratte88

Ну, посмотреть, это не равно добавить в вишлист) А тут, выходит, каждый пятый-шестой добавил) Тем более в хорроры играют далеко не все. И поэтому считаю, что озвучивание авторами эфемерных цифр о вишлистах, это филькина грамота и пиар-ход. Я не конкретно об этой игре, а в целом.

KleptomaniacalAlbert

под крылом кипрской студии может что-то толковое и получится

sa1958

Ну и молодцы.

WerGC

я в их числе