Российский жуткий хоррор ILL добавили в список желаемого 1 млн геймеров

Авторы российского хоррора ILL рассказали, что игру добавили в список желаемого один миллион геймеров. В блоге Team Clout поблагодарила пользователей за доверие, поддержку и веру в разрабатываемый проект.
ILL — реалистичный экшен-хоррор с видом от первого лица. В центре сюжета — герой, оказавшийся в заброшенном исследовательском комплексе. Он пытается противостоять отвратительным чудовищам, известным как Аберрации. Его задача — не только выжить, но и спасти самое ценное.
Хоррор анонсировали в феврале 2021 года. Дата выхода новинки все еще не раскрыта. Игра выйдет на ПК и консолях.
Накинули бы хоть свежий скринов, про видео даже не говорю.
Я правильно понимаю, что информация о количестве добавивших в вишлисты, публично не доступна? Т.е. авторы могут назвать любую цифру для генерации информационного шума?
У игры лямы просмотров + в шотсах на лямы мелькала, неудивительно, что сколько вишлистов.
Ну, посмотреть, это не равно добавить в вишлист) А тут, выходит, каждый пятый-шестой добавил) Тем более в хорроры играют далеко не все. И поэтому считаю, что озвучивание авторами эфемерных цифр о вишлистах, это филькина грамота и пиар-ход. Я не конкретно об этой игре, а в целом.
под крылом кипрской студии может что-то толковое и получится
