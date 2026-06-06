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ILL TBA
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.4 358 оценок

"Слишком страшно": Team Clout выпустили трейлер ILL, замазав в нём буквально всё от монстров до декольте

TheSkoofLord TheSkoofLord

Студия Team Clout только что устроила один из самых остроумных и дерзких PR-ходов в истории игровой индустрии. Разработчики жесткого хоррора ILL выпустили намеренно «зацензуренную» версию своего геймплейного трейлера и это, пожалуй, лучшее, что вы увидите сегодня.

Всё началось с того, что оригинальный геймплейный трейлер ILL был признан слишком жестоким и интенсивным для показа на официальном шоу State of Play от Sony. Игра попросту не прошла внутренние стандарты контента презентации, и её пришлось убрать из программы мероприятия.

В ответ на произошедшее разработчики выпустили пародийную версию трейлера, в которой огромными мозаичными блоками замазали буквально всё подряд.

В итоге трейлер превратился в абсурдный набор движущихся пикселизированных квадратов под тревожный саундтрек. Смотреть невозможно без смеха, и именно этого добивались разработчики.

Трейлеры
26
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Лютый кринж конечно.

10
ilikeporsche

Ребята просто готовятся выпускать свою игру в РФ. Трейлер полностью соответствует законодательству :)

10
North235

Не страшно, а мерзко, но в хорошем смысле )
По-настоящему пугающих игр, нет с 98-го.

5
BAZKIN

Ты дурной? На презентации же нормальный трейлер был спокойно

2
D4GoldenHour

Так лучше, можно играть.

1
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