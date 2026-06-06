"Слишком страшно": Team Clout выпустили трейлер ILL, замазав в нём буквально всё от монстров до декольте

Студия Team Clout только что устроила один из самых остроумных и дерзких PR-ходов в истории игровой индустрии. Разработчики жесткого хоррора ILL выпустили намеренно «зацензуренную» версию своего геймплейного трейлера и это, пожалуй, лучшее, что вы увидите сегодня.

Всё началось с того, что оригинальный геймплейный трейлер ILL был признан слишком жестоким и интенсивным для показа на официальном шоу State of Play от Sony. Игра попросту не прошла внутренние стандарты контента презентации, и её пришлось убрать из программы мероприятия.

В ответ на произошедшее разработчики выпустили пародийную версию трейлера, в которой огромными мозаичными блоками замазали буквально всё подряд.

В итоге трейлер превратился в абсурдный набор движущихся пикселизированных квадратов под тревожный саундтрек. Смотреть невозможно без смеха, и именно этого добивались разработчики.