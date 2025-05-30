Создатели хоррора ILL показали новый тизер - игру покажут на Summer Game Fest 2025

Разработчики из Clout Studio опубликовали в соцсетях новый тизер предстоящего хоррора ILL, сопроводив его сообщением:

Отметьте дату. Illgame [07.06.2025]

Таким образом, студия официально подтвердила свое участие в предстоящем мероприятии Summer Game Fest 2025, которое пройдет 7 июня. Что именно собирается показать студия в ходе мероприятия - неизвестно. Возможно, что студия наконец-то озвучит дату выхода ожидаемого хоррора.

Известно, что ILL выйдет на PC, точная дата выхода игры на данный момент неизвестна.