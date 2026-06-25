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ILL 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.5 385 оценок

Создатели ILL рассказали, почему выбрали мрачный советский сеттинг для своего хоррора

IKarasik IKarasik

Разработчики хоррора ILL рассказали, что вдохновило их на создание одной из самых жутких игровых локаций последних лет — заброшенного исследовательского комплекса в духе Восточного блока 70-х годов.

По словам команды Team Clout, выбор такого сеттинга был не случайным. Многие разработчики выросли в странах бывшего Восточного блока, поэтому хорошо знают эту архитектуру, атмосферу и эстетику. Именно личный опыт позволил им передать окружение максимально достоверно и с большим вниманием к деталям.

Авторы объясняют, что хотели создать не просто место действия, а полноценную «живую» локацию, которая сама по себе ощущается как отдельный персонаж. Вместо путешествий по разным регионам игрокам предстоит исследовать один огромный комплекс с множеством уникальных зон — от больниц и лабораторий до ещё не показанных секретных областей.

Разработчики отмечают, что вдохновлялись как культовыми фильмами ужасов, так и играми вроде Metro и STALKER, где сама атмосфера играет ключевую роль в восприятии происходящего.

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Комментарии:  17
Ваш комментарий
North235

Отличный подход. Эстетика советского индастриала в первом Сталкере как раз и цепляла этой особой атмосферой. Там каждый коридор пугал сам по себе. Главное, чтобы разработчики не повторили ошибку второго Сталкача, где вся эта магия советского постапокалипсиса превратилась в стерильный, пластиковый и бездушный графон. Удачи разработчикам, потенциал у игры огромный!

5
Комментарий удален
f a PG

мрачней совка ничего нет...