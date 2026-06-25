Создатели ILL рассказали, почему выбрали мрачный советский сеттинг для своего хоррора

Разработчики хоррора ILL рассказали, что вдохновило их на создание одной из самых жутких игровых локаций последних лет — заброшенного исследовательского комплекса в духе Восточного блока 70-х годов.

По словам команды Team Clout, выбор такого сеттинга был не случайным. Многие разработчики выросли в странах бывшего Восточного блока, поэтому хорошо знают эту архитектуру, атмосферу и эстетику. Именно личный опыт позволил им передать окружение максимально достоверно и с большим вниманием к деталям.

Авторы объясняют, что хотели создать не просто место действия, а полноценную «живую» локацию, которая сама по себе ощущается как отдельный персонаж. Вместо путешествий по разным регионам игрокам предстоит исследовать один огромный комплекс с множеством уникальных зон — от больниц и лабораторий до ещё не показанных секретных областей.

Разработчики отмечают, что вдохновлялись как культовыми фильмами ужасов, так и играми вроде Metro и STALKER, где сама атмосфера играет ключевую роль в восприятии происходящего.