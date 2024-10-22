"Вам здесь не рады": хоррор ILL снова напомнил о себе спустя несколько лет молчания

Разработчики хоррора ILL решили наконец-то нарушить затянувшееся молчание. На днях в социальных сетях проекта появился новый пост — первое обновление с июня 2022 года.

Авторы не стали ограничиваться простым «мы живы». Они сопроводили публикацию довольно красноречивым посланием «Вам здесь не рады» и жутковатым скриншотом, на котором главный герой обнаружил изуродованный труп в каком-то мрачном помещении. Кстати, судя по версии 0.0.0.042, указанной на изображении, работа над игрой всё-таки идёт, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

И на этом всё, больше ничего интересного не показали.