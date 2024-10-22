ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ILL TBA
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
8.3 155 оценок

"Вам здесь не рады": хоррор ILL снова напомнил о себе спустя несколько лет молчания

Lunersun
Новости

Разработчики хоррора ILL решили наконец-то нарушить затянувшееся молчание. На днях в социальных сетях проекта появился новый пост — первое обновление с июня 2022 года.

Авторы не стали ограничиваться простым «мы живы». Они сопроводили публикацию довольно красноречивым посланием «Вам здесь не рады» и жутковатым скриншотом, на котором главный герой обнаружил изуродованный труп в каком-то мрачном помещении. Кстати, судя по версии 0.0.0.042, указанной на изображении, работа над игрой всё-таки идёт, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

И на этом всё, больше ничего интересного не показали.

25
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ZER0 T0LERANCE
"Вам здесь не рады"

Это они игрокам, судя по темпу разработки.

1
nickSIA

Хорошо не забросили свой проект. Надеюсь не испугаются выпустить демку перед релизом.

1
Stasonich_spb

Через пару лет ждём новый скриншотик.

1
Real Slim Shady

Лучшая игра N-го года, когда она выйдет.

0
GraF68ru

лет через 10 выкинут убогим куском кода.

-2
muxamor2011

думаю это будет что то на подобии Pine Harbor. тоже кстати от отечественного разработчика. где нас так же кормили крутыми трейлерами и графонистыми скриншотами. но только вся графонистость оказалась заслугой UE5. но увы. UE5 не может так же за разрабов сделать хорошие анимации. хороший импакт. хорошие механики и атмосферу. так что в результате получился очень индюшный проходняк с крутым графонием от UE5.

0
muxamor2011

судя по странице в стим, ру озвучки не будет. типичный отечественный разработчик...
p.s. кажется вот кому они тут не рады...

-2
Ellie Williams

похоже на скриншот из the day before

-2
Wolfenstein

инди кал всплыл очередной

-9