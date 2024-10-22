"Вам здесь не рады": хоррор ILL снова напомнил о себе спустя несколько лет молчания

Разработчики хоррора ILL решили наконец-то нарушить затянувшееся молчание. На днях в социальных сетях проекта появился новый пост — первое обновление с июня 2022 года.
Авторы не стали ограничиваться простым «мы живы». Они сопроводили публикацию довольно красноречивым посланием «Вам здесь не рады» и жутковатым скриншотом, на котором главный герой обнаружил изуродованный труп в каком-то мрачном помещении. Кстати, судя по версии 0.0.0.042, указанной на изображении, работа над игрой всё-таки идёт, пусть и не так быстро, как хотелось бы.
И на этом всё, больше ничего интересного не показали.
Это они игрокам, судя по темпу разработки.
Хорошо не забросили свой проект. Надеюсь не испугаются выпустить демку перед релизом.
Через пару лет ждём новый скриншотик.
Лучшая игра N-го года, когда она выйдет.
лет через 10 выкинут убогим куском кода.
думаю это будет что то на подобии Pine Harbor. тоже кстати от отечественного разработчика. где нас так же кормили крутыми трейлерами и графонистыми скриншотами. но только вся графонистость оказалась заслугой UE5. но увы. UE5 не может так же за разрабов сделать хорошие анимации. хороший импакт. хорошие механики и атмосферу. так что в результате получился очень индюшный проходняк с крутым графонием от UE5.
судя по странице в стим, ру озвучки не будет. типичный отечественный разработчик...
p.s. кажется вот кому они тут не рады...
похоже на скриншот из the day before
инди кал всплыл очередной