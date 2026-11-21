В рамках Horror Game Awards Fall 2026 разработчики представили новый трейлер ILL — реалистичного экшен-хоррора от первого лица, который обещает впечатлить игроков пугающими существами, жестокими сражениями и продвинутой системой физики. Одновременно стало известно, что релиз состоится в 2027 году.

Одной из главных особенностей ILL станут гротескные монстры, внешний вид которых сочетает отвратительные телесные мутации и пугающую реалистичность. Особое внимание уделяется физической модели и детализированной системе повреждений. В игре реализована продвинутая механика расчленения, благодаря которой атаки будут оставлять на телах противников заметные последствия, а сражения обещают стать особенно зрелищными и жестокими.

ILL выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Более точную дату релиза разработчики пока не объявили.