Зрелищный трейлер хоррора от первого лица ILL показал кошмар, к которому вы не готовы

Clout Studio представила новый трейлер ILL — пугающе реалистичного хоррора от первого лица, который обещает стать одним из самых тревожных и зрелищных представителей жанра. Этот проект — не просто игра, а настоящее испытание на прочность, рассчитанное даже на самых искушённых поклонников выживания и ужасов.
ILL отправит игроков в сердце огромного исследовательского комплекса, где за каждым углом может скрываться воплощение ужаса. Источник зла остаётся загадкой, но его порождения — так называемые Аберрации — уже сеют смерть и панику. Главный герой ведёт не просто борьбу за выживание, но и за то, что для него важнее всего.
Создатели ILL — специалисты с впечатляющим опытом в индустрии ужаса. Их работы были замечены в таких проектах, как Longlegs, Until Dawn, V/H/S/Beyond, It: Welcome to Derry, Azrael и других. Теперь команда решила выйти за рамки кинематографа и воплотить свою мрачную фантазию в игровом формате — с максимальной глубиной, вниманием к деталям и психологическим давлением.
Одной из фишек ILL стал безжалостный визуальный стиль. Кровь, плоть и разорванные тела представлены с таким натурализмом, что становится физически не по себе. Механика расчленения врагов продумана до мелочей, а бинауральный звук добавляет ощущение реального присутствия. Каждый хрип, шорох и крик пронзают до костей — и вы не сможете остаться равнодушными.
Физика в игре не только реалистична, но и активно влияет на прохождение. От взаимодействия с окружением до неожиданных реакций монстров — всё построено так, чтобы держать игрока в состоянии тревоги. Даже привычные действия, вроде обыска помещения, могут закончиться жуткой неожиданностью.
Оружие здесь — не просто средство защиты, а отдельная система с множеством нюансов. Анимации подчёркивают вес и особенности каждого вида вооружения. Неисправности, модификации, управление инвентарём — каждая деталь может стать ключевой в борьбе за жизнь. Иногда успех зависит не от точности, а от своевременно собранного самодельного предмета или грамотно выбранной тактики.
ILL — это больше, чем просто игра ужасов. Это тревожный, напряжённый и до предела реалистичный опыт, который не отпускает до самого финала. Пока дата релиза не объявлена, но уже сейчас ясно: ILL может стать новым ориентиром для всего жанра survival horror.
Канадо-армянский геймдев при поддержке кипро-российского издателя.
Это единственный вариант сделать нормальную игру, без Кипра всегда получается Смута.
это удивило если чё
О, наконец-то новости по этой игруле. Прям сердечко от увиденного чаще заколотилось!
Пока что всё что показывает мандфиш и студии партнёры - лучшее что было на стриме. Остальное - кислое фуфло и ретрошлак
Почему описание всеми силами пытается обсосать игру? Судя по трейлеру обычный такой Экшен-хоррор, пока ничего сверхвыдающегося не видно, но посмотрим на релизе
Похоже вы зажрались сударь, вот это реально видно......
Ну а разве что-то прям вау есть? ну да, сделано бодро, но те же дизайны монстров уже видели миллионы раз, оригинальности маловато. В любом случае гадать можно долго что там будет, нужно смотреть на геймплей
крышеснос, я на стриме аж проснулся
Крутая штука, больше ничего не могу сказать)
Ахринеть какая лютая жесть, а я думал японские хорроры самые жуткие.
ГОЙДА