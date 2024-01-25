Фритуплейная социальная игра iLLANG выйдет на Switch, iOS и Android 8 февраля

Условно-бесплатная многопользовательская социальная дедуктивная игра iLLANG будет выпущена в версиях для Switch, iOS и Android 8 февраля, сообщила студия Challengers Games. В разработке также находятся версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series, но о сроках их релиза будет сообщено позднее.
По сюжету игры, телохранитель, известный своими безупречными навыками владения мечом, был застигнут врасплох и стал жертвой Илланга. Детектив Рин, также известный как Шерлок Холмс из деревни Кодзи, изучает улики с помощью увеличительного стекла. Иллангом мог быть кто угодно, даже кто-то, скрывающийся среди жителей деревни. Ложные обвинения процветают, несмотря на желание жителей найти виновного. Только время покажет, достаточно ли мощное увеличительное стекло Рин, чтобы раскрыть правду.