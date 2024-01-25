Фритуплейная социальная игра iLLANG выйдет на Switch, iOS и Android 8 февраля

Добро пожаловать в таинственную деревню Кодзи, где в тени дремучего леса притаилось древнее зло. Коварный оборотень Илланг бросил вызов смельчакам — сумеют ли они разгадать его личину и победить в смертельной схватке?

В этой социальной игре каждый участник может оказаться на стороне добра или тьмы. В роли мирных жителей вам предстоит вычислить, кто из друзей на самом деле опасный хищник. А если вы решите побывать в шкуре оборотня, то вам придётся умело маскироваться, не вызывая подозрений.

Играть можно в компании от 4 до 20 человек — чем больше игроков, тем интереснее.