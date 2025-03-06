Состоялся релиз Immortal Hunters - 2D RPG beat'em up в фэнтезийном стиле

Immortal Hunters - быстрый аркадный beat'em'up c RPG-элементами и возможностью кооперативного прохождения (впрочем, пройти в одиночку вполне реально). Разработчики не привязываются к конкретным жанрам, а берут и адаптируют интересные механики, так что временами Immortal Hunters напоминает визуальную новеллу, квест и небольшой экономический симулятор, в котором игроку предстоит управлять жизнью средневекового городка.
В ходе столкновения Церкви и Кемридов Охотники окажутся в окружении неожиданных героев, откровенных еретиков, лживых Кардиналов и всех тех, кто застрял в этом городе. Переживите Конец Времён в горящем городе с разных точек зрения. Столкновение титанов спровоцирует сотни других битв. Амбиции и жажда власти будут разрывать церковь изнутри, а смелые еретики восстанут против, и правда с трудом начнёт пробиваться спустя годы подавления.
В игре доступен как соло-режим, так и кооператив! На выбор один из 4 героев. Для полной версии игры были доработаны:
- Геройское снаряжение - теперь снаряжение меньше фокусируется на повышении сырых характеристик и больше на добавлении уникальных механик (например, отравление врагов). Разработчики отдали приоритет синергии над математикой, позволяя вам экспериментировать с креативными комбинациями снаряжения.
- Новые уровни - добавлены дополнительно два новых огромных уровня (с повышенной сложностью!) и несколько ограниченных по времени миссий.
- Текстовые квесты - разработчики добавили эту функцию, чтобы сплести повествовательную установку для определенных миссий, но ее главная цель — рассказать небольшие истории, которые разворачиваются вместе с основным сюжетом. Эти квесты заставляют игроков делать выбор — часто приводящий к непредсказуемым последствиям. До финальной версии эта система не работала должным образом, но сейчас все исправили: ресурсы вычитаются/добавляются правильно, а могучий случай теперь обеспечивает удивительные сюжетные повороты. Также включили дополнительные текстовые квесты, чтобы расширить мир Immortal Hunters.
- Корректировки баланса - игра была разработана как кооперативное приключение, где сложность динамически масштабируется в зависимости от количества игроков. Тонкая настройка этого прогресса была нелегкой задачей, но релизная версия включает в себя многочисленные тонкие настройки баланса, чтобы сделать игровой процесс более предсказуемым (в лучшем смысле!). Если вы жаждете испытаний, используйте кнопки в форме черепа перед началом миссии, чтобы повысить сложность!
Планы на будущее: У разработчиков уже есть стратегия, касающаяся дальнейших обновлений и улучшений. Начать планируют с выпуска небольших патчей: в игру будут вноситься изменения и исправления (и речь не о багах!). Также есть контент, который, по ряду причин, не успели добавить: например, озвучка персонажей во время боя, несколько текстовых событий и пак неотбалансированных предметов. Пока не решили, что будем делать с этими наработками, и вероятно, часть из них всё же попадёт в игру. Говорить об остальном пока рано: полная версия Immortal Hunters вышла, и впереди вас (и нас!) ждёт множество увлекательных матчей с друзьями, сбор снаряжения и зубодробительные челленджи.
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