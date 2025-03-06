Состоялся релиз Immortal Hunters - 2D RPG beat'em up в фэнтезийном стиле

Immortal Hunters - быстрый аркадный beat'em'up c RPG-элементами и возможностью кооперативного прохождения (впрочем, пройти в одиночку вполне реально). Разработчики не привязываются к конкретным жанрам, а берут и адаптируют интересные механики, так что временами Immortal Hunters напоминает визуальную новеллу, квест и небольшой экономический симулятор, в котором игроку предстоит управлять жизнью средневекового городка.

В ходе столкновения Церкви и Кемридов Охотники окажутся в окружении неожиданных героев, откровенных еретиков, лживых Кардиналов и всех тех, кто застрял в этом городе. Переживите Конец Времён в горящем городе с разных точек зрения. Столкновение титанов спровоцирует сотни других битв. Амбиции и жажда власти будут разрывать церковь изнутри, а смелые еретики восстанут против, и правда с трудом начнёт пробиваться спустя годы подавления.

В игре доступен как соло-режим, так и кооператив! На выбор один из 4 героев. Для полной версии игры были доработаны:

Геройское снаряжение - теперь снаряжение меньше фокусируется на повышении сырых характеристик и больше на добавлении уникальных механик (например, отравление врагов). Разработчики отдали приоритет синергии над математикой, позволяя вам экспериментировать с креативными комбинациями снаряжения.

- теперь снаряжение меньше фокусируется на повышении сырых характеристик и больше на добавлении уникальных механик (например, отравление врагов). Разработчики отдали приоритет синергии над математикой, позволяя вам экспериментировать с креативными комбинациями снаряжения. Новые уровни - добавлены дополнительно два новых огромных уровня (с повышенной сложностью!) и несколько ограниченных по времени миссий.

добавлены дополнительно два новых огромных уровня (с повышенной сложностью!) и несколько ограниченных по времени миссий. Текстовые квесты - разработчики добавили эту функцию, чтобы сплести повествовательную установку для определенных миссий, но ее главная цель — рассказать небольшие истории, которые разворачиваются вместе с основным сюжетом. Эти квесты заставляют игроков делать выбор — часто приводящий к непредсказуемым последствиям. До финальной версии эта система не работала должным образом, но сейчас все исправили: ресурсы вычитаются/добавляются правильно, а могучий случай теперь обеспечивает удивительные сюжетные повороты. Также включили дополнительные текстовые квесты, чтобы расширить мир Immortal Hunters.

разработчики добавили эту функцию, чтобы сплести повествовательную установку для определенных миссий, но ее главная цель — рассказать небольшие истории, которые разворачиваются вместе с основным сюжетом. Эти квесты заставляют игроков делать выбор — часто приводящий к непредсказуемым последствиям. До финальной версии эта система не работала должным образом, но сейчас все исправили: ресурсы вычитаются/добавляются правильно, а могучий случай теперь обеспечивает удивительные сюжетные повороты. Также включили дополнительные текстовые квесты, чтобы расширить мир Immortal Hunters. Корректировки баланса - игра была разработана как кооперативное приключение, где сложность динамически масштабируется в зависимости от количества игроков. Тонкая настройка этого прогресса была нелегкой задачей, но релизная версия включает в себя многочисленные тонкие настройки баланса, чтобы сделать игровой процесс более предсказуемым (в лучшем смысле!). Если вы жаждете испытаний, используйте кнопки в форме черепа перед началом миссии, чтобы повысить сложность!

Планы на будущее: У разработчиков уже есть стратегия, касающаяся дальнейших обновлений и улучшений. Начать планируют с выпуска небольших патчей: в игру будут вноситься изменения и исправления (и речь не о багах!). Также есть контент, который, по ряду причин, не успели добавить: например, озвучка персонажей во время боя, несколько текстовых событий и пак неотбалансированных предметов. Пока не решили, что будем делать с этими наработками, и вероятно, часть из них всё же попадёт в игру. Говорить об остальном пока рано: полная версия Immortal Hunters вышла, и впереди вас (и нас!) ждёт множество увлекательных матчей с друзьями, сбор снаряжения и зубодробительные челленджи.

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