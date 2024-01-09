Интерактивная трилогия интерактивных фильмов IMMORTALITY выйдет на PS5 в конце января

Игра от Сэма Барлоу, создателя Her Story.

Сюжет IMMORTALITY рассказывает о вымышленной актрисе Мариссе Марсель, которая снялась всего в трёх фильмах. Но ни один из фильмов так и не был выпущен, а сама Марсель исчезла при загадочных обстоятельствах. Цель игрока — узнать, что случилось с девушкой.