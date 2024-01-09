Интерактивная трилогия интерактивных фильмов IMMORTALITY выйдет на PS5 в конце января

Half Mermaid Productions выпустит интерактивную кинотрилогию IMMORTALITY для PlayStation 5 23 января, сообщил разработчик. IMMORTALITY впервые была выпущена для Xbox Series, ПК в Steam, GOG и Microsoft Store, iOS и Android 30 августа 2022 года.
«С самого начала этого проекта целью было рассказать о жизни и работе Мариссы Марсель как можно большей аудитории», — сказал в пресс-релизе режиссер IMMORTALITY Сэм Барлоу. «Поэтому я очень рад подарить IMMORTALITY геймерам PlayStation и поставить их лицом к лицу с затерянной легендой».
игры кончились, терь кинцо подъехало... xD Mad Dog McCree релизните там
ещё начаться даже не успели
А можно нормальные игры выпускать? А не этот кал.