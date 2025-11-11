Ubisoft скоро устроит бесплатную раздачу своей версии The Legend of Zelda в сеттинге Древней Греции

Компания Ubisoft объявила о масштабном праздновании пятилетия своего сервиса Ubisoft Connect, и главным сюрпризом для игроков станет бесплатная раздача приключенческой игры Immortals: Fenyx Rising на ПК. Акция уже на этой неделе и будет доступна всем пользователям цифрого магазина. Экшен с открытым миром можно будет забрать через Ubisoft Store или клиент Ubisoft Connect начиная с 13 ноября.

Immortals: Fenyx Rising часто называют «версией The Legend of Zelda от Ubisoft» — за схожую структуру открытого мира, систему головоломок и акцент на исследовании. Однако игра переносит игроков не в сказочный Хайрул, а в мир древнегреческих мифов, где герою предстоит сражаться с чудовищами и спасать богов Олимпа.

Нововедения Ubisoft Connect

Нововедения Ubisoft Connect

Кросс-прогресс, представленный в ноябре 2020 года в Assassin's Creed Valhalla, позволяет вам легко продолжать свое приключение на разных устройствах и теперь доступен во многих играх Ubisoft.

Кросс-игра, также представленная в 2020 году и принятая в нашей флагманской игре Rainbow Six Siege в 2022 году, теперь доступна в наших основных многопользовательских играх, благодаря чему играть с друзьями стало проще, чем когда-либо, где бы они ни играли.

Кроссплатформенные достижения, представленные в этом году на ПК в Assassin's Creed Shadows, а теперь и в более чем 50 играх Ubisoft. Достижения теперь синхронизируются в Ubisoft Connect, Steam и Epic Games Store.

Раздача приурочена к юбилею Ubisoft Connect — экосистемы, объединяющей все игры компании на разных платформах. За пять лет сервис внедрил кросс-прогрессию, кроссплей и общие достижения, а теперь отмечает дату щедрым подарком для всех поклонников приключенческих игр.