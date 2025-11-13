ЧАТ ИГРЫ
Immortals: Fenyx Rising 03.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.3 537 оценок

В Ubisoft Connect началась бесплатная раздача Immortals Fenyx Rising

Gruz_ Gruz_

В цифровом магазине Ubisoft Connect началась раздача приключенческого экшена в сеттинге греческой мифологии. Immortals Fenyx Rising рассказывает историю Феникса, пытающейся спасти своего брата и остановить злого великана Тифона. Забрать стандартную версию игры можно будет до 2 декабря.

Напомним, что Immortals Fenyx Rising вышла в 2020 году на ПК и консолях, а несколько лет назад Ubisoft отменила разработку сиквела игры. По слухам, во второй части серии хотели рассказать мифы гавайских полинезийцев, но в компании посчитали, что не смогут сделать из Immortals популярную франшизу.

chaospaladin

Сейчас местные хейтерки юбисофт побегут забирать бесплатную игру от юбисофт

Summor Ner

Даже на халяву она не нужна.

Zloy Kladovchik

Включаем VPN. Заходим в Ubisoft Connect в браузере. Приложение не трогаем. Ищем в поиске игру. Выбираем ее. Нажимаем играть сейчас. Откроется окно с логином и паролем от приложения. Вводим. На почту придет ключ. Если у вас двухэтапная верификация. Вводим его. Браузер спросит скачать ли приложение или открыть. Нажимаем открыть и вуаля. Игра привязалась к аккаунту

ДЕНИСКА_омск

ну его в задницу это ЮБИкалл с такими танцами

Maxiomax

Мне ключ не приходит

BulL 777

не работает

JustA_NiceGuy

А вот это хороший подгон.

demanik1

На ру акке все равно не забрать.

VengelBryde

Легко. Уже

Abarmot90

Ubisoft Connect - когда выйдет из беты?

Владислав Якимов

Не могу забрать, какой-то код просит

VITAHA-RUS1985

не дает забрать ключ активаций просит

JustA_NiceGuy

Пользователь ВКонтакте

Не работает, просит ключ активации // Илья Афанасьев

5uperNova

Не знаю, стоит ли забирать, вроде игра выглядит интересно, но чисто ради коллекции не хочу брать. Кто играл в игру, как вам?

Alamut95

Как человек, который наиграл в ней 130 часов, скажу что однозначно стоит брать.

3
