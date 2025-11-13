В Ubisoft Connect началась бесплатная раздача Immortals Fenyx Rising

В цифровом магазине Ubisoft Connect началась раздача приключенческого экшена в сеттинге греческой мифологии. Immortals Fenyx Rising рассказывает историю Феникса, пытающейся спасти своего брата и остановить злого великана Тифона. Забрать стандартную версию игры можно будет до 2 декабря.
Напомним, что Immortals Fenyx Rising вышла в 2020 году на ПК и консолях, а несколько лет назад Ubisoft отменила разработку сиквела игры. По слухам, во второй части серии хотели рассказать мифы гавайских полинезийцев, но в компании посчитали, что не смогут сделать из Immortals популярную франшизу.
Сейчас местные хейтерки юбисофт побегут забирать бесплатную игру от юбисофт
Даже на халяву она не нужна.
Включаем VPN. Заходим в Ubisoft Connect в браузере. Приложение не трогаем. Ищем в поиске игру. Выбираем ее. Нажимаем играть сейчас. Откроется окно с логином и паролем от приложения. Вводим. На почту придет ключ. Если у вас двухэтапная верификация. Вводим его. Браузер спросит скачать ли приложение или открыть. Нажимаем открыть и вуаля. Игра привязалась к аккаунту
ну его в задницу это ЮБИкалл с такими танцами
Мне ключ не приходит
не работает
А вот это хороший подгон.
На ру акке все равно не забрать.
Легко. Уже
Ubisoft Connect - когда выйдет из беты?
Не могу забрать, какой-то код просит
не дает забрать ключ активаций просит
Не знаю, стоит ли забирать, вроде игра выглядит интересно, но чисто ради коллекции не хочу брать. Кто играл в игру, как вам?
Как человек, который наиграл в ней 130 часов, скажу что однозначно стоит брать.