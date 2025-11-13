В Ubisoft Connect началась бесплатная раздача Immortals Fenyx Rising

В цифровом магазине Ubisoft Connect началась раздача приключенческого экшена в сеттинге греческой мифологии. Immortals Fenyx Rising рассказывает историю Феникса, пытающейся спасти своего брата и остановить злого великана Тифона. Забрать стандартную версию игры можно будет до 2 декабря.

Напомним, что Immortals Fenyx Rising вышла в 2020 году на ПК и консолях, а несколько лет назад Ubisoft отменила разработку сиквела игры. По слухам, во второй части серии хотели рассказать мифы гавайских полинезийцев, но в компании посчитали, что не смогут сделать из Immortals популярную франшизу.