Авторы не очень удачного шутера Immortals of Aveum уже работают над следующей игрой

Необычный шутер от первого лица Immortals of Aveum, где вместо привычного стрелкового оружия используются смертоносные заклинания, не смог добиться выдающихся результатов. Дебютная игра от разработчиков из студии Ascendant получила очень сдержанные отзывы от игроков и разочаровала своими продажами. Тем не менее команда не сдается и не спешит увольнять сотрудников, вместо этого они стремятся исправить ошибки в уже новом для себя проекте.
В официальном блоге Ascendant Studios появилось сообщение, что команда переходит на разработку новой игры. Учитывая показатели Immortals of Aveum, вряд ли разработчики займутся сиквелом или спин-оффом. С большой долей вероятности команда приступила к разработке нового IP и снова будет экспериментировать с привычными игровыми жанрами. Разработчики обещают поделиться деталями об игре, как только она будет готова для демонстрации широкой публике.
Возвращаясь к Immortals of Aveum, сегодня игра получила обновление с поддержкой HDR. Кроме того, в ближайшие недели шутер получит еще один патч, который внедрит AMD FSR 3 на консолях.
Благодаря усердной работе наших замечательных партнеров из Enduring Games, патч 1.0.6.4 вскоре добавит AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), включая возможность генерации кадров, в Immortals of Aveum на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Также обновление FSR 3 будет доступно для ПК! Мы очень рады тому, что Immortals of Aveum станет первой игрой, в которой на консолях реализована FSR 3 с генерацией кадров. Вскоре игроки как на консолях, так и на ПК смогут воспользоваться преимуществами временного масштабирования FSR 3, усовершенствованной генерации кадров и встроенной технологии уменьшения задержки для повышения частоты кадров и производительности игры.
Это они наверное зря затеяли
Immortals of Aveum 2 Drisnya Edition? Вообще они пишут сообщение о IoA с таким настроем, будто игра получила награду GOTY))
Над ещё менее удачной?