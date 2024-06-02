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Immortals of Aveum 22.08.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
6 235 оценок

Digital Foundry протестировали FSR 3 в Immortals of Aveum и заметили серьёзное увеличение производительности

monk70
Новости

Digital Foundry проанализировала Immortals of Aveum после добавления FSR 3, который эффективно увеличивает производительность игры за счет генерации дополнительных кадров по сравнению с исходными, в результате чего частота кадров достигает 120 кадров в секунду.

Волшебный шутер от Ascendant Studios, созданный на базе мощного движка Unreal Engine 5, демонстрировал проблемы с производительностью на PS5 и Xbox Series, поскольку не мог поддерживать постоянные 60 кадров в секунду, несмотря на то, что собственное разрешение было значительно ниже выходного.

Что ж, AMD FidelityFX Super Resolution решает проблему с тем же визуальным качеством, увеличивая плавность, не оказывая чрезмерного влияния на задержку, которая неизбежно растет.

Судя по тому, насколько эффективной оказалась эта первая реализация технологии FSR 3 на консолях, нет никаких сомнений в том, что генерация кадров представляет собой путь, по которому следует идти, несмотря на все ограничения, которые все еще подчеркивает этот тип решения, а именно необходимость использования экрана с частотой 120 Гц.

11
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Не давно устанавливал и снес, от шока из-за малой фпс на 6800хт, потом как нибудь надо протестить

3
Да не важно

Да думаю,в целом на эту игру (уже всем по..) Вышла блин

2
bysaturn

Ого, генерация кадров даёт фейковые кадры? Вот это неожиданно)

-2
ratte88

Да-да. ДЛСС даёт настоящий прирост, а АМД фейковый, понимать надо!
Алсо, шизоид, ты как это заметил? По плееру пегача, который в 30 фпс?

0
HUNTER6800 ratte88

ты не понимаешь это другое

0
bysaturn ratte88

А я где-то говорил что генерация длсс даёт реальные кадры? Сам додумал и сам оскорбился.

1
ratte88 bysaturn

А, т.е. ты вообще не используешь генерацию, но при этом пишешь, что она не работает. Логично, интересно.

1
bysaturn ratte88

Я не говорил, что она не работает, а сказал что это фейковые кадры, что как бы так по факту и именно поэтому у генерации есть инпут лаг и смазы.

0