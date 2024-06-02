Digital Foundry протестировали FSR 3 в Immortals of Aveum и заметили серьёзное увеличение производительности

Digital Foundry проанализировала Immortals of Aveum после добавления FSR 3, который эффективно увеличивает производительность игры за счет генерации дополнительных кадров по сравнению с исходными, в результате чего частота кадров достигает 120 кадров в секунду.
Волшебный шутер от Ascendant Studios, созданный на базе мощного движка Unreal Engine 5, демонстрировал проблемы с производительностью на PS5 и Xbox Series, поскольку не мог поддерживать постоянные 60 кадров в секунду, несмотря на то, что собственное разрешение было значительно ниже выходного.
Что ж, AMD FidelityFX Super Resolution решает проблему с тем же визуальным качеством, увеличивая плавность, не оказывая чрезмерного влияния на задержку, которая неизбежно растет.
Судя по тому, насколько эффективной оказалась эта первая реализация технологии FSR 3 на консолях, нет никаких сомнений в том, что генерация кадров представляет собой путь, по которому следует идти, несмотря на все ограничения, которые все еще подчеркивает этот тип решения, а именно необходимость использования экрана с частотой 120 Гц.
Не давно устанавливал и снес, от шока из-за малой фпс на 6800хт, потом как нибудь надо протестить
Да думаю,в целом на эту игру (уже всем по..) Вышла блин
Ого, генерация кадров даёт фейковые кадры? Вот это неожиданно)
Да-да. ДЛСС даёт настоящий прирост, а АМД фейковый, понимать надо!
Алсо, шизоид, ты как это заметил? По плееру пегача, который в 30 фпс?
ты не понимаешь это другое
А я где-то говорил что генерация длсс даёт реальные кадры? Сам додумал и сам оскорбился.
А, т.е. ты вообще не используешь генерацию, но при этом пишешь, что она не работает. Логично, интересно.
Я не говорил, что она не работает, а сказал что это фейковые кадры, что как бы так по факту и именно поэтому у генерации есть инпут лаг и смазы.