Фэнтези-шутер Immortals of Aveum отложили до конца августа ©

Выход игры Immortals of Aveum был отложен. Дебютная игра Ascendant Studios, описанная как "Call of Duty с магией", теперь выйдет 22 августа для PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X.

Это неожиданная задержка, учитывая, что Immortals of Aveum, издателем которой является Electronic Arts, получила крупный план на Summer Game Fest 8 июня, а до этого — трейлер на PlayStation Showcase 24 мая. Изначально игра должна была выйти 20 июля. Сегодня в своем блоге главный исполнительный директор и основатель Ascendant Брет Роббинс заявил, что дополнительное время будет использовано "для дальнейшей полировки игры, завершения оптимизации всех платформ и сильного запуска".

"Мы обязаны сделать это правильно для себя и для вас", — сказал Роббинс.

Игра Immortals of Aveum была впервые анонсирована на церемонии The Game Awards 2022, а в апреле появилось более подробное превью. В игре игроки представляют собой могущественного боевого мага, который владеет магией так же, как элитный солдат использует в бою физическое оружие.

Ascendant была основана в 2018 году Роббинсом, ветераном Visceral Games, Dead Space, а затем трех игр Call of Duty. Сейчас студия насчитывает более 100 разработчиков, которые работали над самыми разными сериями — от BioShock и Borderlands до повествовательных приключений Telltale Games.