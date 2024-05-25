Immortals of Aveum получила новые функции AMD FSR 3 на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в последнем обновлении

Разработчик Ascendant Studios выпустил новое обновление магического шутера от первого лица Immortals of Aveum. Основной особенностью обновления под номером 1.0.6.4 является добавление AMD FidelityFX Super Resolution 3 на всех платформах и HDR на ПК.
Наряду с новыми функциями генерации кадров, версия Immortals of Aveum для ПК также получила некоторые улучшения в реализации FSR 3 благодаря более новой версии используемой технологии. ПК и консоли также могут использовать поддержку FSR 3 для мониторов с переменной частотой обновления.
Другие функции обновления — это более мелкие вещи, такие как незначительные исправления ошибок для блокировщиков прогресса, добавление локализованного текста и обновление Nvidia DLSS 3.7 и Streamline 2.4, улучшающее качество изображения для пользователей графического процессора Nvidia RTX. Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке.
Рус.не слетел после обновы?