ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Immortals of Aveum 22.08.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
6 232 оценки

Immortals of Aveum получила новые функции AMD FSR 3 на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в последнем обновлении

monk70
Новости

Разработчик Ascendant Studios выпустил новое обновление магического шутера от первого лица Immortals of Aveum. Основной особенностью обновления под номером 1.0.6.4 является добавление AMD FidelityFX Super Resolution 3 на всех платформах и HDR на ПК.

Наряду с новыми функциями генерации кадров, версия Immortals of Aveum для ПК также получила некоторые улучшения в реализации FSR 3 благодаря более новой версии используемой технологии. ПК и консоли также могут использовать поддержку FSR 3 для мониторов с переменной частотой обновления.

Другие функции обновления — это более мелкие вещи, такие как незначительные исправления ошибок для блокировщиков прогресса, добавление локализованного текста и обновление Nvidia DLSS 3.7 и Streamline 2.4, улучшающее качество изображения для пользователей графического процессора Nvidia RTX. Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке.

5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Abarmot90

Рус.не слетел после обновы?

0