Immortals of Aveum 20.07.2023
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Immortals of Aveum получит ещё один трейлер на Summer Game Fest

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monk70
Новости

Ascendant Studios подтвердила, что ее грядущий волшебный шутер от первого лица Immortals of Aveum будет представлен на Summer Game Fest Showcase в четверг. Демонстрация Summer Game Fest Showcase, которая выйдет в эфир 8 июня, продлится два часа и будет содержать от трех до четырех «действительно больших» объявлений. Другие игры, которые также появятся, включают Alan Wake 2 от Remedy с демонстрацией сырого игрового процесса; Baldur’s Gate 3 от Larian Studios; NEOWIZ’s Lies of P; Phantom Liberty, грядущее расширение для Cyberpunk 2077; и раскрытие игрового процесса Mortal Kombat 1.

Конечно, могут быть и другие сюрпризы, например, демоверсия Final Fantasy 16, которая потенциально может быть скрыта (тем более, что она недавно появилась в PlayStation Store).

Immortals of Aveum будет доступна 20 июля для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

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