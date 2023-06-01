Крутой геймплей, странные диалоги и зависания: главное из превью Immortals of Aveum ©

Уже чуть больше, чем через месяц состоится релиз амбициозного магического экшена Immortals of Aveum от Ascendant Studios. Проект интриговал своим зрелищным геймплеем еще на первых демонстрациях игры, однако многие его особенности по-прежнему остаются в секрете. Недавно западным журналистам удалось провести в игре несколько часов и составить практически окончательное мнение. Судя по всему, Immortals of Aveum подарит увлекательный игровой процесс, но без минусов, увы, игра обойтись не сможет

По мнению журналистов, главным достоинством Immortals of Aveum является основной геймплей игры. Стремительный игровой процесс идеально сочетается с эффектными заклинания от первого лица. В СМИ отмечают, превосходную визуализацию экшена на Unreal Engine 5, который обеспечивает зрелищные спецэффекты и плваный геймплей. Среди недостатков называется главные герой и его диалоги. Персонаж вышел банальным, а всего его реплики кажутся глупой попыткой пошутить, сообщается в превью.

Вот несколько выдержек про Immortals of Aveum от разных изданий:

Мне, как игроку за 40, Immortals of Aveum действительно напоминает мне о чем-то близком и дорогом моему сердцу: о давних фэнтезийных шутерах от первого лица от Raven Software Heretic и Hexen. Мне кажется, что я не видел, чтобы магия и стрельба от первого лица сочетались так хорошо со времен классики 90-х. Я не думаю, что полный контекст истории Джека сделает его или чьи-либо еще диалоги в этой игре более сносными, когда я получу в свои руки полную версию, но я вполне уверен, что подпитываемый магией бой не оставит меня равнодушным.

— редактор IGN.

В целом, у меня остались смешанные впечатления от истории, продаваемой в Immortals of Aveum. Что не подлежит обсуждению, так это веселый геймплей. Объединение заклинаний в цепочку и поиск оптимального способа зачистки поля битвы никогда не устаревают, и всегда было приятно наблюдать за их развитием. Даже несколько дней спустя я думаю о разных способах, которыми я мог бы справиться с некоторыми из боссов и более сложными разделами демоверсии, и я надеюсь, что полная игра будет такой же свежей и неистовой, как та часть, в которую я играл.

— вердикт в превью Windows Central.

Несмотря на мои различные зависания, я надеюсь на Immortals of Aveum, но то, как студия реализует окончательное видение, определит, стоит ли тратить на эту игру десятки часов. Ascendant Studios смогла поделиться лишь небольшим кусочком игры. В истории и игровом процессе есть много зияющих дыр, на которые, я могу только надеяться, ответят в финальном продукте.

— пишут в Distractify.

В целом превью очень сильно напоминают еще один недавний магический экшен — Forspoken. Тогда журналисты до выхода игры также хвалили динамичный игровой процесс и магию, подвергая критики диалоги главной героини. На выходе Forspoken оказалась провальной, но у Immortals of Aveum есть шанс избежать её судьбы. Релиз проекта состоится 20 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.