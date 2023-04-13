Магический шутер Immortals of Aveum предложит кампанию на 25 часов, множество исследований, скрытых путей и секретов ©

Ascendant Studios обещает мощную кампанию с Immortals of Aveum, поскольку команда раскрыла предполагаемое время завершения игры Immortals of Aveum.

Во время закрытого брифинга для прессы генеральный директор и игровой директор Ascendant Studios Брет Роббинс сообщил, что на прохождение кампании Immortals of Aveum у игроков уйдет примерно 25 часов. Это, конечно, будет зависеть от игрока и выбранного варианта сложности (если он есть), хотя мы предполагаем, что это число основано на среднем значении их собственного внутреннего тестирования.

Роббинс упомянул об этом только специально для кампании, а это означает, что для тех игроков, которые хотят испытать весь Авеум, она может быть еще длиннее. По словам Роббинса, этого кажется много, поскольку игра предложит игрокам множество исследований, наполненных дополнительными путями и скрытыми секретами. Кроме того, по мере прохождения игры вы будете открывать новые способности, которые можно использовать в более ранних частях игры, открывая новые области для исследования.

Immortals of Aveum будет доступна 20 июля для PS5, Xbox Series и ПК.