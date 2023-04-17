Магический шутер Immortals of Aveum разрабатывался на движке Unreal Engine 5.1 ©

На днях Ascendant Studios представила первый трейлер для Immortals of Aveum, магического шутера от первого лица, издаваемого EA Originals. Игра продается в розницу по цене 70 долларов США и требует от 20 до 25 часов на прохождение. Визуальное оформление игры также передовое, оно основано на Unreal Engine 5.1 и таких технологиях, как Nanite и Lumen. Как сообщает портал MP1st в своем предварительном обзоре, переходы от кинематографических сцен к игровому процессу плавные.

Интересно, что, хотя игра разрабатывается уже пять лет, креативный директор Брет Роббинс представлял себе такую игру на протяжении последних трех десятилетий. Он сформировался, когда Роббинс работал над Call of Duty и начал заменять такие аспекты, как магия, драконы и маги. Решив сделать игру, он объединился с инвестором Брайаном Шетом, и была создана Ascendant Studios.

Она быстро выросла до 25 разработчиков, а затем и до 50, к ним присоединились сотрудники из Hangar 13, Cloud Chamber, Sledgehammer Games и других компаний. Хотя пандемия COVID-19 повлияла на разработку, студия расширилась еще больше, перешагнув порог 100 разработчиков ААА.

Immortals of Aveum выходит 20 июля для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Однако Ascendant Studios уже сейчас стремится сделать из игры франшизу, которая "может быть расширена в самых разных направлениях".