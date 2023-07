Над воплощением мира Immortals of Aveum работал сценарист Morrowind и Oblivion ©

Ascendant Studios сообщила, что в создании сюжета участвует Майкл Киркбрайд, известный по написанию истории серии The Elder Scrolls (включая Morrowind и Oblivion).



Киркбрайд также работал над такими играми, как Telltale's The Walking Dead и Batman: Enemy Within. В новом сообщении Ascendant Studio говорится, что он присоединился к команде "на самом раннем этапе", чтобы "сформировать мир Aveum, его персонажей, королевства и диалоги для воплощения в жизнь его повествовательной основы".



Также раскрываются некоторые другие детали сюжета, например, о том, что Джак был Непредвиденным, рожденным без магии, а затем проявил ее в трагическом событии. Киркан находит и берет его к себе, выступая в роли наставника и веря, что его потенциал может помочь Эвервару. Киркан, хотя и любит Джака, известен как безжалостный и "бескомпромиссный боевой ястреб".



Что касается Зендары, то она родом из королевства Калтус, которое Сандракк завоевал, и является вторым командиром Бессмертных. Есть еще и Девин, который кажется несколько заносчивым, но быстро становится лучшим другом Джака. Даже злодей Сандракк интересен, поскольку считает, что поступает правильно. Киркбрайд отмечает: "У него есть очень веские причины усилить свои атаки на Люциум, и чем больше вы узнаете его, тем больше вы будете задумываться о том, насколько оправданы его мотивы".