Надёжный инсайдер раскрыл дату релиза магического шутера Immortals of Aveum от креативного директора Dead Space ©

Дата выхода Immortals of Aveum была раскрыта известным инсайдером Billbil-kun, так что это практически уверенность в отношении информации такого типа. Billbil-kun написал твит, в котором сообщил, что релиз игры должен быть назначен на 20 июля 2023 года, и, учитывая, что ранее источник всегда был абсолютно надежным, эту информацию стоит рассматривать как достоверную.

Immortals of Aveum, анонсированная на TGA 2022 вместе с трейлером, представляет собой однопользовательский шутер от первого лица, характеризующийся присутствием магии, которая влияет на игровой процесс, издаваемый EA Originals, лейблом EA, специализирующимся на инди-играх.