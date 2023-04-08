Надёжный инсайдер раскрыл дату релиза магического шутера Immortals of Aveum от креативного директора Dead Space

Дата выхода Immortals of Aveum была раскрыта известным инсайдером Billbil-kun, так что это практически уверенность в отношении информации такого типа. Billbil-kun написал твит, в котором сообщил, что релиз игры должен быть назначен на 20 июля 2023 года, и, учитывая, что ранее источник всегда был абсолютно надежным, эту информацию стоит рассматривать как достоверную.
Immortals of Aveum, анонсированная на TGA 2022 вместе с трейлером, представляет собой однопользовательский шутер от первого лица, характеризующийся присутствием магии, которая влияет на игровой процесс, издаваемый EA Originals, лейблом EA, специализирующимся на инди-играх.
Релиз игры, о которой никто ничего не видел и не знает, через 3 месяца? Ну-да, ну-да. Atlas Fallen, помнится, тоже должна была выйти через пару недель.
Вот, если кому интересно.
Синематик, от которого сильно пахнет Варфреймом. Об игре не даёт вообще никакого представления, к сожалению.
Надеюсь будет неограниченный боезапас как в lichdom battlemage. И кк-спеллы как минимум на уровне того же баттлмейджа.
Почему то про Witchfire вспомнил. Хорошо что вспомнил а то уже забыл. Чтоб она наконец вышла нужно забыть о ней еще раз, потом еще раз вспомнить и может быть тогда появится дата релиза. Это так работает?