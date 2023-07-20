Immortals of Aveum 22.08.2023
6.2 73 оценки

Новый ролик магического шутера Immortals of Aveum покажут уже завтра

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butcher69
Новости

На этой неделе стартует San Diego Comic-Con, на котором будет представлено несколько крупных игр, например, Immortals of Aveum от Ascendant Studios. Панель разработчиков состоится вечером 21 июля. Однако перед этим будет показан новый внутриигровой кинематографический ролик.

Судя по опубликованному в твиттере изображению, в нем будут задействованы главный герой Джак (Даррен Барнет), генерал Киркан (Джина Торрес) и Зендара (Лили Каулз). Также на панели будут представлены новые сюжетные подробности, так что, возможно, мы узнаем больше о мире Авеума, тайнах Люциума и Ране, которая проходит через весь мир.

Immortals of Aveum выйдет 22 августа для PS5, Xbox Series X/S и ПК после того, как дата релиза была перенесена на июль. Магический шутер от первого лица начал разрабатываться пять лет назад и работает на движке Unreal Engine 5.1.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Shеpard
-1
tvorog8088

Претендент на звание отстой года, с форспокеном и голумом будут за 1 место бороться)))

-1
ForsakenOne

Редфалл уже на первом, тут за второе место скорее

0
tvorog8088 ForsakenOne

Ах да забыл совсем.

-1