Новый ролик магического шутера Immortals of Aveum покажут уже завтра ©

На этой неделе стартует San Diego Comic-Con, на котором будет представлено несколько крупных игр, например, Immortals of Aveum от Ascendant Studios. Панель разработчиков состоится вечером 21 июля. Однако перед этим будет показан новый внутриигровой кинематографический ролик.

Судя по опубликованному в твиттере изображению, в нем будут задействованы главный герой Джак (Даррен Барнет), генерал Киркан (Джина Торрес) и Зендара (Лили Каулз). Также на панели будут представлены новые сюжетные подробности, так что, возможно, мы узнаем больше о мире Авеума, тайнах Люциума и Ране, которая проходит через весь мир.

Immortals of Aveum выйдет 22 августа для PS5, Xbox Series X/S и ПК после того, как дата релиза была перенесена на июль. Магический шутер от первого лица начал разрабатываться пять лет назад и работает на движке Unreal Engine 5.1.