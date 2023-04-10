Immortals of Aveum 2023 г.
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Новый трейлер фентезийного магического шутера Immortals of Aveum покажут 13 апреля

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monk70
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Анонсируя Immortals of Aveum на The Game Awards в декабре, разработчик Ascendant Studios описал её как новаторский шутер для одного игрока, в котором оружие будет заменено магией и фэнтезийным сеттингом, хотя с тех пор подробностей об игре было мало. Хотя скоро это изменится.

Ascendant Studios подтвердила, что Immortals of Aveum будет официально представлена позже на этой неделе, 13 апреля.

Immortals of Aveum находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Недавняя утечка утверждала, что игра будет выпущена 20 июля, поэтому есть вероятность, что дата релиза будет официально объявлена вместе с трейлером позже на этой неделе.

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