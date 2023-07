По словам авторов, Immortals of Aveum - научно-фантастическая смесь Властелина колец, Elder Scrolls, CoD и God of War ©

На Reddit различные разработчики Ascendent Studios приняли участие в недавней сессии вопросов и ответов по Immortals of Aveum: команда объяснила, каковы источники вдохновения для игры, какие идеи лежат в основе разработки и как они подошли к жанру фэнтези.

Например, Ascendent Studios заявляет, что при создании Immortals of Aveum она стремилась к соединению «Властелина колец» и Elder Scrolls с более современными элементами, вдохновленными научной фантастикой. Затем они рассказали об игровом процессе, для которого команда использовала свой опыт работы с Call of Duty (некоторые сотрудники Ascendent Studios работали над сагой Activision). Однако они также упоминают такие игры, как Destiny и God of War.

«В визуальном плане мы черпали вдохновение из самых разных источников! Классические фэнтезийные медиа, такие как «Властелин колец» и Elder Scrolls, оказали большое влияние на то, каким люди ожидают увидеть жанр фэнтези», — объясняет заместитель арт-директора Джулия Лихтблау. «Мы хотели сохранить некоторые из этих классических элементов, таких как большие каменные форты, пасторальные деревни и фантастических существ, но также хотели включить более современные элементы, чтобы отразить дизайн персонажей и историю. Для некоторых типов архитектуры мы были вдохновлены научной фантастикой и даже современными небоскребами. В Люциуме, одном из наших узловых уровней, вы можете увидеть элементы Фрэнка Ллойда Райта в моделях и деталях».

«Что касается игрового процесса, мы черпали вдохновение из многолетней работы над Call of Duty, чтобы создать повествовательный однопользовательский опыт, сочетая в себе любимые элементы фэнтези и ролевой игры», — добавляет Джейсон Уорнке, ведущий дизайнер боевой системы. «Мы хотели, чтобы колдовство было неистовым и плавным, хаотичным и впечатляющим. Эти идеи восходят к Hexen и Heretic, Destiny, God of War и, конечно же, Call of Duty».

Ascendent Studios добавляет, что для того, чтобы бой выглядел правильно, потребовалось некоторое время, и что «волшебная» часть «волшебного шутера» объединилась в боевой прототип 2020 года.

«Это было очень, очень весело, и я знал, что у нас есть что-то особенное в тот момент», — говорит директор игры Брет Роббинс.