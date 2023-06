Полное прохождение магического шутера от первого лица Immortals of Aveum займет больше 30 часов ©

Амбициозный экшен-шутер Immortals of Aveum с видом от первого лица и магией сможет похвастаться большой продолжительностью, которая будет соответствовать современным релизам. Разработчики игры из студии Ascendant в недавней публикации заявили, что на прохождение игры займет не один десяток часов. Геймеров ждет действительно большой шутер со множеством контента, заявил руководитель студии Брет Роббинс.

Как отмечает Брет Роббинс, Immortals of Aveum это дебютный проект для студии Ascendant. В команду авторов входят ветераны разных жанров, поэтому для своей первой игры они не побоялись сделать акцент на его масштабности и продолжительности. По его словам, в среднем у геймеров на сюжет уйдет примерно 20 часов реального времени, но полное прохождение игры займет намного больше времени. Согласно личным оценкам Роббинса, на 100% прохождение Immortals of Aveum нужно будет выделить от 30 до 40 часов. Это возможно благодаря нелинейным уровням, системе диалогов, головоломкам и элементам метроидвании. Кроме этого в Immortals of Aveum есть множество пасхалок и секретов, найти которые получится не сразу.

Оценить плотность контента в Immortals of Aveum можно будет уже через месяц. Релиз игры состоится 20 июля на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.